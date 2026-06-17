Fortalece Pensiones Civiles infraestructura médica para más de 7 mil derechohabientes en Delicias

Publicidad - LB2 -

La modernización incluye nuevas áreas de hemodiálisis, equipo de diagnóstico de última generación y ampliación de servicios médicos.

Delicias, Chih. (ADN/Staff) – Pensiones Civiles del Estado (PCE) avanza en un programa integral de modernización de infraestructura y equipamiento médico en su Delegación Delicias, con el objetivo de mejorar la atención que reciben 7 mil 587 derechohabientes de la región centro-sur de Chihuahua.

Las acciones beneficiarán a usuarios de municipios como Delicias, Camargo, Saucillo, Meoqui y Rosales, mediante la ampliación de servicios médicos, la incorporación de nueva tecnología y la renovación de áreas estratégicas para la atención especializada.

- Publicidad - HP1

Durante el acto de presentación de las obras, el secretario de Hacienda estatal, José de Jesús Granillo, destacó que los proyectos forman parte de una estrategia orientada a fortalecer los servicios públicos de salud y optimizar el uso de los recursos.

“Trabajamos con orden, con sensibilidad y con resultados, a fin de que cada peso tenga propósito y que cada acción le sirva realmente a la gente”.

Uno de los principales proyectos corresponde a la renovación del área de hemodiálisis, donde fueron incorporadas cuatro máquinas de última tecnología para ampliar la capacidad de atención a pacientes con enfermedad renal.

La nueva infraestructura incluye un consultorio médico, baño exclusivo para pacientes, vestidores, área de transferencia para procesos de asepsia, sistema de ósmosis, espacio para terapias, almacén especializado y un cubículo aislado destinado a la atención de pacientes con enfermedades infectocontagiosas.

Además, se fortalecieron los servicios de laboratorio clínico e imagenología mediante la incorporación de un mastógrafo con tomosíntesis, un tomógrafo de 128 cortes y un ultrasonido digital de alta resolución, equipamiento orientado a mejorar los procesos de diagnóstico y tratamiento.

La modernización también contempla la ampliación y renovación de la farmacia, así como trabajos de pavimentación en el estacionamiento de la delegación.

El director general de Pensiones Civiles del Estado, Heriberto Miranda Pérez, señaló que las acciones buscan ofrecer servicios más seguros, oportunos y eficientes para los derechohabientes.

“Estamos fortaleciendo nuestra infraestructura y modernizando nuestros servicios para que las y los derechohabientes reciban una atención oportuna, segura y eficiente”.

En una segunda etapa, el proyecto contempla mejoras en consultorios médicos, salas de espera y áreas de programación de citas, con el propósito de optimizar la experiencia de atención para los usuarios.

Durante el evento también participó el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, quien destacó la importancia de fortalecer el sistema de salud estatal mediante inversiones en infraestructura y equipamiento médico.

Al acto asistieron además el senador Mario Vázquez Robles, el presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano García, y representantes de distintas dependencias estatales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.