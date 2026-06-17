Concluye Estado capacitación regional para fortalecer manejo responsable de residuos

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Las jornadas estuvieron dirigidas a responsables de la gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en distintas regiones de Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) concluyó en Ciudad Juárez una serie de capacitaciones enfocadas en el manejo adecuado de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, como parte de las acciones impulsadas para fortalecer la gestión ambiental en el estado.

Las actividades formaron parte del Programa para el Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Chihuahua, estrategia que busca mejorar los procesos relacionados con la recolección, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los desechos.

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El delegado de la SDUE en la zona norte, Marco Antonio Cedillo, señaló que el objetivo es promover prácticas más eficientes y sostenibles que beneficien tanto a la población como al medio ambiente.

“Buscamos transitar hacia una visión de economía circular donde los residuos sean considerados recursos con potencial de aprovechamiento, fortaleciendo al mismo tiempo las capacidades operativas de empresas”.

Durante las jornadas se abordaron temas relacionados con la prevención en la generación de residuos, la separación desde la fuente y el fortalecimiento de los sistemas de recolección, además de estrategias para fomentar el reciclaje y la valorización de materiales.

También se impartieron contenidos sobre tratamiento y disposición final adecuada de residuos, con el propósito de promover el cumplimiento de las disposiciones ambientales y reducir los impactos derivados del manejo inadecuado de desechos.

Las capacitaciones estuvieron dirigidas a personas responsables de la gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como a representantes de empresas y organismos vinculados con esta actividad.

La estrategia tuvo un alcance regional y se desarrolló en los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral, Nuevo Casas Grandes y Ciudad Juárez, con el objetivo de fortalecer capacidades técnicas en distintas zonas de la entidad.

La SDUE destacó que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos para impulsar modelos de desarrollo sustentable y promover una cultura de aprovechamiento responsable de los residuos, bajo principios de economía circular y protección ambiental.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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