Emite Protección Civil alerta por tolvaneras y alta concentración de polvo en Chihuahua

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Las autoridades advierten reducción de visibilidad y posibles afectaciones respiratorias en varias regiones del estado durante las próximas horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante la presencia de una masa de polvo que afecta diversas regiones de Chihuahua y que podría generar tolvaneras, reducción de visibilidad y riesgos para la salud durante la tarde y noche de este miércoles, así como durante el mediodía del jueves.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno meteorológico ya impacta municipios de la zona norte y noreste del estado, entre ellos Ascensión, Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Coyame y Ojinaga.

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Protección Civil informó que para el jueves se espera un aumento en la concentración de partículas suspendidas y en la intensidad de las tolvaneras, con niveles superiores a los registrados durante este miércoles.

Las autoridades señalaron que estas condiciones podrían afectar la visibilidad en distintos tramos carreteros, además de representar un riesgo para personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niñas y niños.

Ante este escenario, la dependencia recomendó a la población permanecer en espacios cerrados en la medida de lo posible y utilizar cubrebocas en caso de ser necesario salir al exterior.

Asimismo, exhortó a evitar actividades prolongadas al aire libre y mantener puertas y ventanas cerradas para reducir el ingreso de polvo a viviendas y establecimientos.

La CEPC también hizo un llamado a los automovilistas para conducir con extrema precaución, debido a que las tolvaneras pueden provocar disminuciones repentinas de visibilidad en carreteras y vialidades.

La dependencia pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y consultar únicamente información emitida por canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones climáticas.

Finalmente, recordó que ante cualquier situación de emergencia o incidente relacionado con estos fenómenos, la población puede solicitar apoyo a través del número de emergencias 9-1-1.

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