Reporta CEPC presencia de nieve en 11 municipios por tormenta invernal

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó sobre nevadas y lluvias en la Sierra Tarahumara, con carreteras abiertas pero bajo recomendación de precaución.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reportó que, durante la madrugada y en el transcurso de este día, 11 municipios de Chihuahua registraron caída y acumulación de nieve, como consecuencia del paso de una tormenta invernal que afecta principalmente a la región serrana del estado.

De acuerdo con el informe oficial, los municipios con presencia directa de nieve son Casas Grandes, Guerrero, Madera, Ocampo, Temósachic, Gómez Farías, Namiquipa, Matachí, Bocoyna, Urique y Balleza, con variaciones en intensidad dependiendo de la altitud y condiciones locales.

Además, se registraron lluvias de ligeras a moderadas en Bachíniva, Buenaventura, Galeana, Ignacio Zaragoza, Matachí y Nuevo Casas Grandes, sin que hasta el momento se reporten afectaciones en la red carretera estatal. Las autoridades indicaron que los tramos permanecen abiertos y transitables.

En el caso de Gómez Farías, se reportó nieve ligera, mientras que el tramo Gómez Farías–Namiquipa, particularmente en la zona conocida como La Cuesta del Toro, continúa habilitado para la circulación vehicular.

Para el municipio de Temósachic, la CEPC detalló presencia de nieve ligera en comunidades como Ejido Agua Caliente, Vallecillo, Babícora de Conoachi, Ciénega Blanca y Yepachi, así como dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, sin cierres carreteros reportados.

En Casas Grandes, se identificó nieve en las zonas altas de la sierra, acompañada de lluvia moderada. El tramo Casas Grandes–El Willy, conocido como “El Caracol”, permanece abierto, aunque se advirtió sobre humedad y nieve sobre la cinta asfáltica. De manera similar, en Madera se reportaron acumulaciones en distintos puntos, con los caminos hacia Ejido El Largo, Las Varas, Temósachic y Gómez Farías habilitados, pero bajo recomendación de extrema precaución.

Finalmente, en la comunidad de San Rafael, en el municipio de Urique, se reportó nieve de mayor intensidad, mientras que la CEPC reiteró el llamado a la población a conducir con cuidado, mantenerse informada a través de avisos oficiales y extremar precauciones en las zonas serranas ante la combinación de nieve, lluvia y baja visibilidad.

