Registra Jael Argüelles aspiración por el Distrito 03 Federal de Morena en Juárez

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La diputada local formalizó su registro interno en Morena y afirmó que buscará mantener su vínculo político con Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Jael Argüelles Díaz formalizó su registro para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación Distrital Federal del Distrito 03, con sede en Ciudad Juárez.

La legisladora informó su decisión a través de redes sociales, donde planteó que su participación busca dar continuidad al trabajo político que ha desarrollado en la frontera y refrendar su compromiso con causas sociales vinculadas a la ciudadanía juarense.

“Juárez es mi hogar, aquí están mis raíces, mis sueños y las causas que me mueven. Mi compromiso es y seguirá siendo con nuestra gente, con quienes nunca dejan de luchar por un futuro mejor”.

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Argüelles Díaz destacó que su vínculo con Ciudad Juárez forma parte central de su trayectoria pública, al señalar que su proyecto político mantiene como eje la cercanía con la población y la atención a las necesidades sociales de la comunidad.

El registro se da dentro del proceso interno de Morena para definir perfiles en las coordinaciones distritales federales, figura que forma parte de la ruta política del partido rumbo a la integración de candidaturas en los distritos electorales.

La diputada local sostuvo que su participación se enmarca en la continuidad del proyecto de transformación impulsado por Morena, con énfasis en derechos, bienestar y representación de sectores sociales en la vida pública.

Con el lema “Fuerte como Juárez”, Argüelles Díaz reforzó su identidad política con esta frontera y expresó su intención de seguir participando en espacios de representación desde una agenda vinculada al compromiso social.

El Distrito 03 Federal tiene sede en Ciudad Juárez, por lo que el proceso interno de Morena en esa demarcación forma parte de los movimientos políticos locales rumbo a la definición de perfiles para la representación federal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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