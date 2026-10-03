Impulsa Xóchitl Contreras rehabilitación del parque Pradera Dorada

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La diputada informó que el proyecto busca beneficiar a más de 45 mil habitantes del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local del PAN, Xóchitl Contreras, encabezó la jornada “Diputada en tu colonia” en el sector de Pradera Dorada, donde presentó un proyecto para impulsar la rehabilitación del parque de la zona.

La legisladora informó que la propuesta busca recuperar áreas verdes y espacios de recreación para las familias del sector, con acciones de mejoramiento gestionadas en coordinación con el Gobierno del Estado.

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De acuerdo con lo expuesto durante la jornada, el proyecto beneficiaría a 45 mil 867 habitantes de Pradera Dorada y zonas aledañas, quienes contarían con espacios públicos más dignos, funcionales y adecuados para la convivencia familiar y comunitaria.

Durante el encuentro, vecinos del sector expusieron las principales necesidades que presenta el parque, particularmente la falta de mantenimiento y las condiciones de las áreas destinadas al esparcimiento.

Contreras señaló que la recuperación de espacios públicos requiere mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de atender las solicitudes ciudadanas y mejorar las condiciones de lugares utilizados diariamente por las familias.

La diputada estuvo acompañada por David Salazar, coordinador de Obras Públicas del Gobierno del Estado en la frontera, con quien presentó los alcances del proyecto y las gestiones realizadas para atender las necesidades planteadas por los habitantes de la zona.

La propuesta contempla la intervención y rehabilitación de áreas verdes y recreativas del parque, a fin de que estos espacios vuelvan a estar en condiciones adecuadas para el uso de niñas, niños, jóvenes y familias de Pradera Dorada.

Contreras destacó que este tipo de jornadas forman parte de una agenda de gestión cercana a la ciudadanía, mediante la cual se escuchan directamente las necesidades de las colonias para buscar alternativas de solución ante las instancias correspondientes.

La legisladora refrendó su compromiso de continuar gestionando obras y acciones ante autoridades estatales para mejorar los espacios públicos de Ciudad Juárez y atender las peticiones de habitantes de distintas colonias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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