Cumbre del G20 reúne a Biden y Xi Jingpin en Indonesia, pero no a Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que no asistiría a la cumbre del G20 en Indonesia, pero no está claro si podría participar de manera virtual.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unió a los líderes mundiales en un centro turístico de Bali, Indonesia, para la cumbre del Grupo de los 20, organizada bajo el presidente Joko Widodo.

“No creo que regrese”, bromeó Biden en un encuentro con Widodo al margen de la cumbre. “Usted me tiene atado a la playa”.

Biden también saludó efusivamente a su anfitrión: “Es bueno verlo de nuevo, Jokowi”, expresó usando el apodo del líder indonesio. “Usted ha sido un buen amigo”.

Es una amistad forjada tras muchos meses de intensos contactos diplomáticos entre Washington y Yakarta antes de la reunión de los líderes de las 20 mayores economías del mundo, que ha sido opacada por la guerra en Ucrania y las presiones de Occidente para aislar a Rusia.

Diecisiete de los miembros del G-20 están representados en Bali por sus jefes de gobierno, incluyendo los líderes del Grupo de los Siete y el presidente chino Xi Jinping.

El presidente ruso Vladimir Putin no está en la cumbre y no está claro si participará de manera virtual. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, participará virtualmente a pesar de que Ucrania no es miembro del grupo.

El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, eludió la pregunta sobre si Biden está contento con la lista final de asistentes. Sullivan dijo que Biden considera la cumbre como una oportunidad para que los líderes de las mayores economías del mundo aborden las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania y se enfoquen en temas prácticos como seguridad alimentaria, seguridad de energía y reforma de la deuda.

«Por eso, pienso que ‘contento/no contento’ no es precisamente la forma correcta de pensar si el presidente Putin decidió venir o no”, dijo Sullivan a la Voz de América el domingo a bordo del avión presidencial rumbo a Bali.

Añadió que “el presidente Putin hizo su decisión por sus razones bajo las presiones que está enfrentando”.

Sullivan declinó responder si Biden planeaba retirarse en caso de que Putin participe virtualmente.

«Esa es una hipótesis que aún no hemos abordado, en términos de lo que el presidente … cómo el presidente reaccionará”.

El resultado óptimo

Aunque Widodo tuvo que navegar más tensiones geopolíticas de las que anticipó como anfitrión de la cumbre, desde la perspectiva de Yakarta tener a los líderes occidentales junto a los de China, Japón, Corea del Sur, la India y otros, sin incomodar a Moscú es un resultado óptimo.

“Estoy muy satisfecho de que Estados Unidos y China (puedan) estar aquí”, dijo el ministro de Coordinación para Asuntos e Inversiones Marítimas Luhut Pandjaitan el sábado a los reporteros.

Invitar a Zelenskyy fue una solución diplomática para Widodo, quien sostuvo que él no tenía flexibilidad para suspender la invitación a Moscú a pesar de las amenazas de boicot de los líderes occidentales.

«Y a la larga, los países occidentales vacilaron, titubearon, e Indonesia se salió con la suya”, dijo Aaron Connelly, miembro del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, a la VOA. “Indonesia está muy cómoda en este espacio, siendo una potencia no alineada, tratando de reunir a las grandes potencias que están chocando unas con otras”.

Yakarta tratará de mantener su foco en tres pilares principales que seleccionó para su presidencia: arquitectura de salud global, transición a energía sustentable y transformación digital.

Quiere asegurar que la agenda desarrollada no solo por los gobiernos, sino también por empresas y la sociedad civil se impulse hasta la próxima reunión del G20 bajo la presidencia de la India el año próximo, dijo a la VOA Dinna Prapto Raharja, fundadora del centro de estudios Synergy Policies en Yakarta.

Además, con las fracturas geopolíticas agudizadas por la guerra en Ucrania, Yakarta busca también no agitar más las tensiones y mantener abiertas las opciones

Indonesia está enfrentando un nuevo tipo de equilibrio, dijo Prapto. “No sabemos dónde terminará, pero definitivamente no será una era de unipolarismo donde Estados Unidos será la única gran potencia”.

Biden – Jokowi

El gobierno de Widodo está buscando inversiones de 89.000 millones de dólares para el año que viene y asegurando fondos agresivamente para trasladar su capital a Borneo, un proyecto estimado en 34.000 millones de dólares.

En su encuentro, Biden y Widodo discutieron la expansión de su sociedad a través de la Sociedad para Infraestructura Global e Inversiones, según la Casa Blanca. Esta entidad es el programa de financiamiento de infraestructura de Occidente para contrarrestar a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

Washington y Yakarta estarán revelando iniciativas sobre la transición energética de Indonesia durante la cumbre. También están lanzando un acuerdo de 698 millones de dólares para desarrollar infraestructura de transporte adaptada al clima en cinco provincias indonesias, e incrementar el acceso a financiamiento para empresas de mujeres y otras pequeñas y medianas.

Mientras tanto, ensayos de un proyecto de un tren de alta velocidad de 8.000 millones de dólares entre Yakarta y Bandung, parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, tendrán lugar durante la cumbre del G20 y se espera que sea lanzado el año que viene.