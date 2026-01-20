Advierte Von der Leyen a Trump que la UE responderá con firmeza ante presiones sobre Groenlandia

Publicidad - LB2 -

La presidenta de la Comisión Europea afirmó que Europa actuará de forma unida y proporcional frente a amenazas anexionistas y arancelarias

Bruselas (ADN/Staff) – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que la Unión Europea responderá de manera firme, unida y proporcionada ante las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas con Groenlandia y con la imposición de posibles aranceles a países europeos.

Durante una intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, la funcionaria alemana subrayó que Estados Unidos sigue siendo un aliado y amigo estratégico de Europa, pero dejó en claro que una escalada de tensiones solo beneficiaría a actores externos a ambas potencias.

“Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada”, afirmó Von der Leyen al referirse a las reiteradas declaraciones de Trump sobre Groenlandia.

- Publicidad - HP1

La presidenta de la Comisión Europea señaló que la seguridad en el Ártico es un objetivo compartido entre Europa y Estados Unidos, el cual, sostuvo, solo puede garantizarse mediante cooperación conjunta y no a través de amenazas unilaterales. En ese contexto, calificó como un error la advertencia de imponer aranceles adicionales del 10 por ciento a países europeos que realicen maniobras militares en Groenlandia.

Von der Leyen recordó que la Unión Europea y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo comercial en julio pasado, por lo que insistió en que los compromisos pactados deben respetarse, especialmente entre aliados históricos.

“Cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”, sostuvo.

En su mensaje, también destacó que Europa incrementará su inversión en Groenlandia, particularmente en infraestructura y desarrollo económico, como parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad ártica y reducir dependencias externas.

La presidenta de la Comisión Europea afirmó que el aumento del gasto en defensa deberá traducirse en capacidades propias, como el desarrollo de rompehielos y equipo estratégico para operar en el Ártico, al tiempo que llamó a reforzar la cooperación con socios regionales como Reino Unido, Canadá, Noruega e Islandia.

Finalmente, Von der Leyen sostuvo que Europa debe acelerar su camino hacia una mayor independencia, no solo en defensa y seguridad, sino también en economía y democracia, al advertir que el contexto internacional ha cambiado de manera permanente.

“El mundo ha cambiado de forma permanente. Y debemos cambiar con él”, concluyó.

Con información de DW, EFE y AFP