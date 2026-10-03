Plantea María Antonieta Pérez reforzar orden en filas de cruces internacionales

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La diputada propuso coordinar acciones con el sector empresarial para impedir maniobras indebidas en el puente Libre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, llamó a fortalecer la coordinación con el sector empresarial para atender el problema de automovilistas que invaden las filas de los puentes internacionales y ponen en riesgo a quienes esperan de manera ordenada su turno para cruzar a Estados Unidos.

La legisladora señaló que, pese a las sanciones económicas y a que esta conducta ya es considerada una falta administrativa grave, persisten casos de vehículos que se brincan las filas mediante maniobras sobre camellones y zonas no destinadas para la circulación.

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Pérez Reyes advirtió que estas prácticas pueden generar riesgos para peatones y conductores, además de afectar el orden en los puntos de cruce internacional, donde diariamente se concentran miles de personas.

Como parte de las acciones para atender la situación, la diputada sostuvo una reunión con Fernando Suárez, del Consejo Coordinador Empresarial, y con Arturo Armendáriz, para analizar alternativas de infraestructura urbana que impidan físicamente estas maniobras en el camellón del puente Libre, en la zona de El Chamizal.

La propuesta inicial contempla la instalación de jardineras ancladas al pavimento o a la banqueta, aunque representantes del sector de la construcción revisarán otras opciones que permitan intervenir el punto conflictivo con rapidez y seguridad.

“Quienes hacen fila de manera ordenada tienen derecho a cruzar con seguridad y respeto. No podemos permitir que unos cuantos, por querer avanzar unos minutos, pongan en riesgo la vida de otras personas”, señaló.

La diputada destacó que la participación de las cámaras empresariales será fundamental para encontrar una solución que proteja a las personas que utilizan los cruces internacionales y contribuya a recuperar el orden vial en la zona.

Pérez Reyes agradeció la disposición del sector empresarial y confió en que próximamente pueda anunciarse una medida concreta para atender el problema de quienes invaden las filas en los cruces internacionales.

La legisladora afirmó que, aunque siempre habrá conductores que busquen evadir las reglas, el objetivo institucional debe ser reducir las condiciones que permiten estas maniobras y garantizar mayor seguridad en las filas de cruce.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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