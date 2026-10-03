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Lleva Jael Argüelles atención dental gratuita a familias de Anapra

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POR Redacción ADN / Agencias
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La brigada “Salud Bucal” brindó atención odontológica gratuita a 200 personas en el Centro Comunitario Anapra.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de acercar servicios de salud preventiva a familias del norponiente de la ciudad, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, impulsó la brigada “Salud Bucal” en el Centro Comunitario Anapra, donde se brindó atención odontológica gratuita a 200 personas.

Durante la jornada se realizaron procedimientos de profilaxis, extracciones y acciones preventivas enfocadas en el cuidado de la salud bucal, además de la aplicación de fluoruro a niñas, niños y personas adultas.

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La actividad también incluyó orientación para prevenir caries y promover hábitos de higiene dental, con el propósito de reducir riesgos asociados a enfermedades bucales y fortalecer la cultura de prevención entre las familias beneficiadas.

“El acceso a la salud bucal es fundamental para el bienestar de las familias. Por ello, es importante impulsar jornadas que permitan brindar atención preventiva y tratamientos dentales a quienes más lo necesitan”, expresó.

Argüelles Díaz señaló que estas acciones buscan ampliar el acceso a servicios odontológicos en colonias donde los costos de atención privada pueden representar una barrera económica para la población.

La brigada estuvo integrada principalmente por voluntarias y voluntarios del área odontológica, quienes participaron con sus conocimientos y experiencia para ofrecer atención directa a la comunidad de Anapra.

Durante la jornada se destacó la importancia de sumar esfuerzos entre profesionales de la salud y representantes populares para acercar servicios a sectores que requieren atención preventiva, además de promover el cuidado de la salud como una responsabilidad compartida.

Habitantes beneficiados agradecieron la realización de la brigada y reconocieron la labor del equipo de odontólogos que participó de manera voluntaria en la atención a las familias del sector.

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