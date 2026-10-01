Presenta Cruz Pérez Cuéllar agenda de unidad y trabajo territorial para Morena en Chihuahua

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El coordinador estatal de Morena planteó recorridos por los 67 municipios y diálogo con sectores productivos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cruz Pérez Cuéllar presentó la unidad interna, el fortalecimiento de la estructura territorial y el diálogo con distintos sectores de Chihuahua como los tres ejes de su trabajo como coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional.

Durante su primera rueda de prensa en esta responsabilidad, Pérez Cuéllar agradeció la confianza de la ciudadanía de Ciudad Juárez y del estado, luego de que Morena lo designó como coordinador estatal rumbo al proceso electoral de 2027.

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El alcalde con licencia señaló que buscará consolidar la presencia de Morena en los 67 municipios de Chihuahua, mediante recorridos, organización territorial y acercamientos con comunidades y sectores productivos.

En materia de unidad interna, informó que buscará acercamientos con Andrea Chávez, Martín Chaparro y otros participantes del proceso interno, así como con sus equipos y simpatizantes.

“Aquí cabemos todas y todos”, expresó.

Pérez Cuéllar indicó que sus equipos ya iniciaron contactos con personas que respaldaron otras propuestas, con el objetivo de invitarlas a participar en la nueva etapa de organización política en el estado.

El coordinador estatal informó que desde que solicitó licencia a la Presidencia Municipal de Juárez ha visitado 40 municipios, y que durante octubre y noviembre buscará recorrer los 27 restantes.

También planteó una agenda de diálogo con sectores productivos, entre ellos industria, agricultura, ganadería, minería, actividad forestal y turismo.

En el caso del campo, explicó que mediante el programa “Campo para Crecer” se elaboró un diagnóstico agrícola dividido en 20 regiones del estado, el cual servirá como punto de partida para continuar el acercamiento con productores.

Sobre Ciudad Juárez, Pérez Cuéllar sostuvo que la frontera debe ocupar un lugar prioritario por su peso poblacional y por las necesidades de sus habitantes.

El coordinador llamó a la participación ciudadana y afirmó que el peso de Juárez en el proceso estatal dependerá de la decisión de las y los juarenses de involucrarse en las actividades políticas y comunitarias.

Respecto a los procesos internos municipales de Morena, indicó que su responsabilidad será vigilar el cumplimiento de las reglas y el respeto a los resultados de las encuestas, sin favorecer a una persona en particular.

Pérez Cuéllar señaló que, al momento de la conferencia, aún no se había publicado la convocatoria municipal, por lo que esperará los lineamientos formales del partido.

En materia de alianzas, afirmó que trabajará con el respaldo de Morena y del Partido Verde, mientras que una eventual participación conjunta con el Partido del Trabajo dependerá de las conversaciones entre dirigencias nacionales.

El coordinador informó que ha mantenido comunicación con la dirigencia nacional de Morena y con Ricardo Monreal, y señaló que adaptará sus actividades al contexto de Chihuahua, con énfasis en el trabajo territorial y en los lineamientos nacionales del partido.

Al abordar el proceso electoral, expresó confianza en el Instituto Nacional Electoral y en la autoridad electoral local, aunque afirmó que dará seguimiento a sus actuaciones. También destacó la importancia de organizar la representación del movimiento en las casillas.

Sobre la encuesta interna, Pérez Cuéllar explicó que la puntuación de 8.5 frente a 1.5 correspondió al método de evaluación utilizado por Morena y no a porcentajes de votación. Morena publicó resultados en los que Chihuahua aparece entre los estados definidos mediante ese sistema de calificación.

Por separado, sostuvo que la medición presentada al partido otorgó a Morena y al Partido Verde una ventaja de 20 puntos frente al PAN y al PRI juntos, aunque reconoció que esa diferencia podría reducirse o ampliarse según el trabajo político que se realice.

Durante la sesión de preguntas, respondió a señalamientos de Marco Bonilla, Maru Campos y Javier Corral, y cuestionó la atención del Gobierno del Estado a los municipios, así como los resultados de seguridad en la capital.

Pérez Cuéllar afirmó, con cifras expuestas durante la conferencia, que el mes anterior Ciudad Juárez registró 28 homicidios y Chihuahua capital 30, aunque presentó esos datos como parte de su posicionamiento político.

También rechazó señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y pidió que cualquier acusación se acompañe de pruebas, al advertir que podría recurrir a acciones legales ante imputaciones que considere sin sustento.

El coordinador reiteró que no tiene previsto regresar a la Presidencia Municipal de Juárez y que coordinará el proceso de entrega-recepción con el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel y la Contraloría Municipal, aunque precisó que aún no cuenta con una fecha para realizarlo.

Con información de Radio Net, UnoTV y El País

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