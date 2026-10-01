Propone Herminia Gómez garantizar atención presencial a personas mayores

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca evitar que los trámites digitales sean una barrera para el acceso a servicios públicos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Herminia Gómez Carrasco presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para garantizar que las personas mayores puedan realizar trámites y gestiones administrativas de manera presencial, preferente y guiada.

La propuesta busca evitar que la digitalización de los servicios públicos se convierta en una barrera para este sector de la población, especialmente en trámites, apoyos sociales y servicios públicos.

- Publicidad - HP1

La iniciativa plantea adicionar la fracción X al artículo 5 de la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Chihuahua, a fin de establecer que las autoridades y entidades que presten servicios públicos deberán mantener alternativas de atención presencial.

De acuerdo con el planteamiento, las dependencias no podrían condicionar el acceso a un servicio al uso exclusivo de plataformas digitales, aplicaciones, portales de internet, códigos QR o sistemas de citas virtuales.

“La tecnología debe facilitar los servicios, no convertirse en una barrera para nuestros adultos mayores”, señaló la legisladora.

Gómez Carrasco argumentó que muchas personas mayores enfrentan dificultades para acceder a herramientas digitales, ya sea por falta de conocimientos tecnológicos, conectividad, limitaciones visuales, motrices o ausencia de acompañamiento.

La propuesta contempla un modelo de atención híbrido, en el que la modernización administrativa pueda avanzar sin eliminar la posibilidad de recibir orientación directa en oficinas públicas.

La iniciativa también plantea que la atención presencial sea preferente y guiada, con el propósito de facilitar que las personas mayores puedan completar trámites sin depender exclusivamente de terceros o de herramientas digitales.

De aprobarse, el Ejecutivo estatal y los 67 municipios contarían con un plazo para adecuar reglamentos, manuales de organización y protocolos de atención ciudadana, conforme al alcance de la reforma.

La diputada sostuvo que garantizar alternativas presenciales forma parte del derecho a la igualdad, la accesibilidad y la no discriminación, particularmente para personas mayores que enfrentan brechas tecnológicas.

Con esta propuesta, Gómez Carrasco busca que la digitalización de trámites públicos no excluya a quienes requieren atención directa, acompañamiento o asistencia personalizada para acceder a servicios y apoyos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.