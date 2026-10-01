Exige Elizabeth Guzmán explicar ausencia de Chihuahua en manifiesto Niñas Sí, Madres No

La diputada pidió al Gobierno del Estado informar si Chihuahua asumirá la Ruta NAME en los 67 municipios.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Elizabeth Guzmán Argueta exigió al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, explicar por qué Chihuahua no suscribió el Manifiesto Nacional “Niñas Sí, Madres No”, estrategia nacional enfocada en prevenir y atender la violencia sexual contra niñas.
La legisladora de Morena señaló que los embarazos en niñas menores de 15 años deben ser atendidos como posibles casos de violencia sexual y no únicamente como registros de maternidad, por lo que pidió al Estado informar qué acciones concretas se han implementado para identificar, proteger y acompañar a las víctimas.
El Manifiesto Nacional “Niñas Sí, Madres No” fue presentado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes como una estrategia para fortalecer acciones contra la violencia sexual infantil, las uniones forzadas y los embarazos en niñas y adolescentes.
Guzmán Argueta planteó que el Gobierno del Estado debe aclarar si existió una razón jurídica, administrativa o política para que Chihuahua no aparezca entre las entidades que suscribieron el documento.
La diputada también solicitó informar si la entidad asumirá la Ruta NAME en los 67 municipios, así como cuántas niñas menores de 15 años embarazadas fueron identificadas durante 2025 y en lo que va de 2026.
De acuerdo con cifras citadas por la legisladora, durante 2025 se registraron en México 7 mil 887 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años, equivalentes a 22 casos diarios. En Chihuahua, señaló, se contabilizaron 226 nacimientos de madres de 10 a 14 años y 2 mil 924 de adolescentes de 15 a 17 años.
“El Estado no puede mirar un embarazo infantil y limitarse a registrar un nacimiento. Tiene que preguntar qué ocurrió, quién violentó a esa niña y dónde fallaron las instituciones que debían protegerla”, señaló.
Guzmán Argueta pidió conocer cuántas niñas recibieron protección integral y qué instrucciones han sido emitidas a SIPINNA, Salud, Educación, Fiscalía y DIF para detectar estos casos y activar mecanismos de atención.
La legisladora sostuvo que la protección de niñas, niños y adolescentes debe reflejarse en protocolos funcionales, coordinación institucional, investigaciones efectivas y medidas de protección para las víctimas.
También preguntó si durante la reunión que autoridades estatales sostuvieron en agosto con la titular nacional de SIPINNA, Lorena Villavicencio, se abordó la estrategia “Niñas Sí, Madres No” y si Chihuahua comparte sus objetivos.
Guzmán Argueta solicitó que las respuestas del Gobierno del Estado estén fundamentadas y acompañadas de pruebas documentales, conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
La diputada afirmó que la entidad debe explicar su posición frente a la estrategia nacional y presentar evidencia sobre las acciones realizadas para prevenir, investigar y atender embarazos infantiles vinculados con posibles casos de violencia sexual.
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