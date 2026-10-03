Destaca Yesenia Reyes apoyos para familias y escuelas del noroeste

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La diputada acompañó entregas del programa Ocupación Temporal, mobiliario escolar y kits didácticos en Casas Grandes y Ascensión.

Casas Grandes, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Yesenia Reyes destacó la importancia de acercar programas y apoyos a las comunidades del noroeste del estado, al señalar que este tipo de acciones representan beneficios directos para las familias y contribuyen a mejorar las condiciones de los planteles educativos.

Durante una gira de trabajo por Casas Grandes, la legisladora acompañó la entrega de apoyos económicos del programa Ocupación Temporal, mediante el cual las personas beneficiarias generan un ingreso mientras participan en actividades de beneficio comunitario.

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En la misma jornada se entregó mobiliario y equipamiento escolar, apoyos para madres de familia y kits didácticos, acciones que, de acuerdo con la diputada, fortalecen tanto la economía familiar como el desarrollo educativo de niñas, niños y jóvenes.

Reyes reconoció el trabajo del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, por acercar estos programas a las comunidades, así como el respaldo de la gobernadora Maru Campos para impulsar acciones orientadas a atender necesidades sociales en distintas regiones del estado.

Posteriormente, en el municipio de Ascensión, la diputada acompañó la entrega de mobiliario y equipamiento escolar en la Secundaria Benito Juárez, como parte de las acciones impulsadas por el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa.

Durante esta actividad reconoció el trabajo del director del Ichife, Luis Iván Ortega, así como del personal que participa en las labores de fortalecimiento de los espacios educativos en la región.

La legisladora señaló que contar con escuelas mejor equipadas permite generar condiciones más adecuadas para que las y los estudiantes desarrollen sus actividades académicas, por lo que continuará acompañando gestiones y acciones en beneficio de las comunidades del Distrito 01.

“Cuando llegan los apoyos a nuestras comunidades, se convierten en oportunidades para las familias y en mejores espacios para nuestros estudiantes. Es importante seguir sumando esfuerzos para que estos beneficios lleguen a donde más se necesitan”, expresó Yesenia Reyes.

La diputada reiteró su reconocimiento al Gobierno del Estado por mantener una visión cercana a las comunidades del noroeste y por impulsar programas que atienden tanto las necesidades de las familias como las de los planteles educativos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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