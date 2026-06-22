Reconoce Rosana Díaz labor de los padres de familia del Distrito 4

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La diputada local encabezó un convivio en Ciudad Juárez para celebrar el Día del Padre y refrendó su compromiso con las familias del distrito.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Rosana Díaz Reyes encabezó un convivio con padres de familia del Distrito 4 de Ciudad Juárez, en el marco de las celebraciones por el Día del Padre, donde destacó la importancia de su papel en la formación de las nuevas generaciones y en el desarrollo de la comunidad.

Durante el encuentro, las familias participantes disfrutaron de actividades recreativas y espacios de convivencia organizados con el propósito de reconocer la labor cotidiana que realizan los padres en sus hogares.

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La legisladora agradeció la participación de los asistentes y expresó su reconocimiento a quienes, mediante su trabajo y dedicación, contribuyen al bienestar de sus familias y al fortalecimiento del tejido social en la ciudad.

“Los padres de familia son ejemplo de esfuerzo, responsabilidad y dedicación”.

Rosana Díaz reiteró que continuará impulsando desde el Congreso del Estado acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las familias juarenses, al considerar que el bienestar comunitario depende en gran medida del apoyo a los hogares y sus integrantes.

La representante popular señaló que este tipo de actividades permiten mantener un vínculo cercano con los habitantes del distrito y conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, destacó la relevancia de generar espacios de encuentro que promuevan la integración familiar y fortalezcan los lazos entre vecinos de distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, la diputada felicitó a los padres de familia por su día y les deseó salud, bienestar y prosperidad junto a sus seres queridos, al tiempo que reconoció su contribución en la construcción de una sociedad más sólida y participativa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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