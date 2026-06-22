La prueba más difícil del liderazgo

Publicidad - LB2 -

Tratar con respeto a quien piensa distinto.

Existe una frase atribuida a varios filósofos que sostiene que el carácter de una persona no se revela cuando está rodeada de quienes la admiran, sino cuando se encuentra frente a quienes la contradicen.

Creo que lo mismo ocurre con el liderazgo.

- Publicidad - HP1

Vivimos en una época donde abundan los grupos. Están en la política, en las empresas, en las universidades, en las asociaciones. En todas partes existen bandos, afinidades, simpatías y diferencias.

Y eso no tiene nada de malo.

Lo preocupante es cuando un líder olvida que su responsabilidad no es representar únicamente a quienes piensan como él, sino a todos.

Para quienes aplauden y para quienes cuestionan. Para quienes coinciden y para quienes disienten. Para quienes están cerca y para quienes permanecen al margen.

La filosofía nos enseña que la verdad rara vez se encuentra en la uniformidad absoluta. Sócrates construyó su legado haciendo preguntas incómodas. Los grandes pensadores de la historia avanzaron porque alguien se atrevió a pensar diferente.

Por eso resulta tan peligroso cuando una organización, una comunidad o un grupo comienza a castigar la diferencia.

Cuando alguien sale de la caja para proponer una idea distinta, para abrir caminos o para ayudar a otros a brillar, suele incomodar. No porque esté equivocado, sino porque desafía lo establecido.

Y entonces ocurre algo que se ha repetido a lo largo de la historia.

Las descalificaciones sustituyen a los argumentos. Los rumores reemplazan a las ideas. La desacreditación ocupa el lugar del diálogo.

Lo más grave es cuando quien encabeza ese comportamiento presume llamarse líder.

Porque un líder auténtico no utiliza su influencia para señalar enemigos. No reparte consignas para que otros ataquen. No moviliza personas para aislar, humillar o silenciar a alguien.

Eso no es liderazgo.

Eso es manipulación.

Y la manipulación es la evidencia más clara de una falta de valores.

Quien necesita una multitud para desacreditar a una sola persona demuestra una enorme inseguridad respecto a sus propias capacidades.

Los líderes sólidos compiten con resultados.

Los líderes débiles compiten destruyendo reputaciones.

Por eso vale la pena mantenernos atentos cuando observamos que varias personas unen fuerzas para desacreditar sistemáticamente a alguien.

En ocasiones puede existir una causa legítima, por supuesto. Nadie está por encima de la crítica.

Pero muchas otras veces sucede algo distinto: esa persona está destacando, aportando, creciendo o brillando más de lo que algunos están dispuestos a tolerar.

Y cuando una luz incomoda a quienes prefieren la oscuridad, la reacción más fácil suele ser intentar apagarla.

La historia está llena de ejemplos.

Innovadores ridiculizados.

Pensadores censurados.

Líderes cuestionados.

Personas que fueron atacadas no por sus errores, sino por el temor que provocaba su potencial.

Por eso la prueba más difícil del liderazgo no consiste en dirigir reuniones, ocupar cargos o acumular seguidores.

La prueba más difícil es actuar con justicia cuando podrías actuar por conveniencia.

Es defender la dignidad de alguien incluso cuando resulta más cómodo guardar silencio.

Es tener el carácter suficiente para detener una injusticia aunque la mayoría la esté celebrando.

Al final, los líderes se distinguen menos por la gente que los sigue y más por los valores que están dispuestos a defender cuando hacerlo tiene un costo.

Y un líder que utiliza su influencia para perseguir a quien piensa diferente no ha entendido todavía el verdadero significado de liderar.

Y quizá una de las formas más antiguas de desacreditar a un líder es cuando ese liderazgo rompe paradigmas.

Especialmente cuando quien lidera es una mujer.

Porque todavía existen espacios donde algunas personas consideran natural el éxito de un hombre, pero cuestionan el de una mujer. Espacios donde una mujer que destaca, toma decisiones, construye proyectos y genera resultados incomoda más de lo que inspira.

No porque carezca de capacidad, sino porque desafía expectativas que durante mucho tiempo parecieron inamovibles.

A veces la respuesta no es competir con ella, sino desacreditarla. Minimizar sus logros. Cuestionar sus motivaciones. Incluso utilizar posiciones de mayor jerarquía para influir en otros y ponerlos en su contra.

Sin embargo, existe algo más fuerte que cualquier rumor, cualquier señalamiento malintencionado o cualquier campaña de desprestigio: los hechos.

Porque las palabras pueden manipular por un tiempo, pero los resultados terminan hablando por sí solos.

Y cuando una líder avanza pese a las resistencias, pese a las inercias y pese a las deudas históricas que otras mujeres enfrentaron antes que ella, demuestra que el liderazgo auténtico no necesita aplastar a nadie para crecer.

Su mejor defensa no son los aplausos.

Son sus decisiones.

Su congruencia.

Su trabajo.

Y el impacto positivo que deja en la vida de los demás.

Porque cuando se el líder, se es líder para todos.

Mayra Machuca Abogada, Activista, Columnista, Podcaster. Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.