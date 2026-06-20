Retira TEPJF más de 93 mil afiliaciones a Morena y las reconoce a organizaciones en formación

Publicidad - LB2 -

El Tribunal Electoral determinó que el partido no acreditó la voluntad de miles de personas que aparecían registradas simultáneamente en agrupaciones que buscan convertirse en partidos políticos.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió retirar a Morena 93 mil 742 afiliaciones que aparecían duplicadas con registros de organizaciones ciudadanas que actualmente buscan obtener su registro como partidos políticos nacionales.

La resolución favoreció a doce agrupaciones que promovieron recursos al considerar que personas inscritas en sus padrones aparecían también como afiliadas al partido guinda, situación que ponía en riesgo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la autoridad electoral.

- Publicidad - HP1

El Tribunal determinó que Morena no acreditó en tiempo y forma la voluntad expresa de esas personas para afiliarse al partido, por lo que los registros fueron reconocidos a favor de las organizaciones promoventes.

Entre los elementos analizados por las autoridades electorales se encontró la falta de documentación original que comprobara la afiliación partidista, además de inconsistencias en los expedientes presentados por Morena.

La resolución señala que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó archivos digitales dañados, documentos que no podían ser abiertos, imágenes incorrectas y registros con fechas que no coincidían con los procedimientos formales de afiliación.

Como resultado, las más de 93 mil afiliaciones fueron retiradas del padrón oficial de Morena y validadas para las organizaciones que las habían registrado originalmente.

Entre las agrupaciones más beneficiadas por la resolución se encuentra Construyendo Sociedades de Paz A.C., impulsora del proyecto Partido PAZ, que recuperó 32 mil 776 afiliaciones.

También resultaron favorecidas México Tiene Vida A.C., con 19 mil 465 registros; la Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia, con 18 mil 211; y Personas Sumando en 2025 A.C., promotora del proyecto Somos México, con 17 mil 481 afiliaciones reconocidas.

La decisión fortalece las posibilidades de estas organizaciones para cumplir con los requisitos legales necesarios para obtener el registro como partidos políticos nacionales, proceso que actualmente se encuentra bajo supervisión del INE.

El fallo de la Sala Superior es definitivo y confirma los criterios previamente adoptados por la autoridad electoral respecto a la validez de las afiliaciones y la necesidad de acreditar plenamente la voluntad ciudadana para integrarse a un partido político.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.