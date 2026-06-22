 Rerum Novarum, 135 años.

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El pasado 15 de mayo se cumplieron 135 años de la promulgación por el Papa León XIII de la encíclica Rerum Novarum, documento que aborda desde la perspectiva de la Iglesia Católica, el conflicto de las relaciones de producción radicalizadas en la segunda mitad del Siglo XIX por los efectos de la revolución industrial.

La encíclica fijó las bases de la doctrina social de la Iglesia, al defender la dignidad inalienable de los trabajadores, recordándole a los empleadores, que los primeros no son meros factores de producción, sino personas “ennoblecidas por el carácter cristiano”. El gran mérito del documento consistió en abordar frontalmente el conflicto surgido entre el capital y el trabajo, en un tiempo caracterizado por la libertad económica total, con muy poca o nula intervención del Estado. La ausencia de seguridad social dejaba a los obreros en una situación muy vulnerable, que los orillaba al desempleo y la miseria.

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El progreso industrial, caracterizado por la producción masiva, trajo como consecuencia el crecimiento del capital, aprovechándose del trabajo personal subordinado. En términos de la teoría marxista, el trabajo se convertía en una mercancía, sujeta a la ley de la oferta y la demanda, desapegándose de la parte humana de los obreros que lo desempeñan. La sociedad industrial se encontraba en términos de la encíclica, “dividida en dos clases, separadas por un profundo abismo”.

Otra gran aportación de la encíclica, olvidada en tiempos modernos por el neoliberalismo económico es el concepto del salario justo. Nunca, manda el documento, el salario debe ser insuficiente para mantener mínimamente a un trabajador. Existe un límite natural para la negociación del salario y este es que debe alcanzar para subsistir dignamente, lo que se traduce en proveer comida, habitación, vestido, educación y salud, derechos a la postre universalmente reconocidos en las constituciones políticas del Siglo XX.

Defendió, refutando a las teorías socialistas de la época, el derecho a la propiedad privada como un derecho natural del hombre. Considera que la propiedad privada lejos de ser un obstáculo, con limitantes de supeditación al interés común es fundamental para aliviar la condición de las masas y para alcanzar “la paz y tranquilidad de la existencia humana”.

Introdujo también el concepto de justicia distributiva, con los principios de solidaridad y subsidiariedad, que se refieren a la equitativa distribución de los bienes y recursos comunes en una sociedad y al papel del Estado para lograr este propósito. Hay una exigencia moral que consiste en que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a lo necesario para una vida digna.

Rerum Novarum, ahora considerada como principal antecedente de Magnífica Humanitas, la primera encíclica de León XIV, que trata de la posición de la iglesia ante la revolución digital y de la que trataremos en la próxima entrega, sin ninguna duda constituye la base católica del deber de luchar contra la desigualdad, entendiendo que el bienestar económico de un país, no solo se mide por los bienes que produce, sino también por la equidad en su distribución entre sus ciudadanos.

Rafael Espino De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.