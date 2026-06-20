Revisará Congreso reforma de alternancia de género en sesión extraordinaria

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Diputados analizarán el lunes un paquete de cambios electorales que incluye paridad en la gubernatura, reducción de regidurías y medidas contra la infiltración del crimen organizado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Congreso del Estado celebrará este lunes un periodo extraordinario de sesiones para discutir y votar diversas reformas en materia electoral, entre ellas una propuesta de alternancia de género para las candidaturas a la gubernatura de Chihuahua.

La iniciativa, impulsada por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), plantea que los partidos políticos deban postular a una mujer para la elección de la gubernatura de 2027 cuando en el proceso electoral inmediato anterior hayan presentado a un hombre como candidato.

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La propuesta forma parte de un paquete más amplio de reformas que fueron previamente dictaminadas en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y que ahora serán sometidas al análisis y votación del Pleno.

El periodo extraordinario fue convocado por la Diputación Permanente y contempla la discusión de diversos cambios a la legislación electoral y municipal del estado.

De acuerdo con el esquema aprobado, los temas serán abordados en tres bloques distintos. El primero corresponde a modificaciones a la Constitución Política del Estado de Chihuahua; el segundo incluye reformas al Código Municipal; mientras que el tercero estará enfocado en las disposiciones relacionadas con el denominado blindaje electoral.

Entre las medidas propuestas se encuentra la posibilidad de anular elecciones o retirar registros partidistas en casos vinculados con financiamiento ilícito o participación de grupos criminales, además de reglas de alternancia de género para las candidaturas al Poder Ejecutivo estatal.

Otro de los puntos contemplados es la reducción del número de regidores en los ayuntamientos de la entidad, ajuste que, según los promotores de la reforma, busca adecuar la representación municipal a criterios poblacionales.

La segmentación de los temas fue planteada por la bancada de Movimiento Ciudadano con el objetivo de facilitar la discusión de cada apartado de manera independiente.

La propuesta de alternancia de género ha generado debate entre las distintas fuerzas políticas, debido a las implicaciones que tendría para la definición de candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027.

Mientras sus impulsores sostienen que fortalece la paridad y la participación política de las mujeres, actores de oposición han señalado que la medida podría influir en la configuración de futuras candidaturas dentro de diversos partidos.

La sesión extraordinaria definirá si las modificaciones son incorporadas al marco jurídico estatal de cara a los próximos procesos electorales en Chihuahua.

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