Reconoce PAN Nacional labor de Maru Campos al frente de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El dirigente panista destacó resultados de un gobierno responsable y la fortaleza del partido en el estado.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo un encuentro en la capital del país con el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, quien resaltó el desempeño de la mandataria estatal y el posicionamiento del blanquiazul en la entidad.

Durante la reunión, el dirigente panista afirmó que Chihuahua se ha consolidado como un referente de buen gobierno, al señalar que cuando existe una administración responsable, los resultados se reflejan en beneficios concretos para la ciudadanía.

- Publicidad - HP1

“Reconozco el trabajo de la gobernadora Maru Campos y la fuerza del PAN en el estado grande”, expresó Jorge Romero.

El líder nacional del PAN también destacó la coordinación política entre el comité nacional y el gobierno estatal, al subrayar que ambas instancias continúan trabajando de manera conjunta en los objetivos del partido y de gobierno.

Posteriormente, Romero reforzó el mensaje a través de sus redes sociales, donde señaló que el PAN y el gobierno de Chihuahua mantienen una ruta compartida, enfatizando la continuidad del proyecto político en la entidad.

Por su parte, la gobernadora Maru Campos agradeció el respaldo expresado por el dirigente nacional y reiteró que su administración mantiene como eje central la dignidad de las personas y la generación de resultados tangibles para la población chihuahuense.

La mandataria estatal subrayó que en Chihuahua se impulsa un modelo de gobierno enfocado en atender las necesidades sociales, fortalecer las instituciones y mantener una visión humanista en la toma de decisiones públicas.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.