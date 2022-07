Permitirá discrecionalidad en la entrega directa de concesiones y el aumento de la tarifa de transporte.

Chihuahua, Chih, (ADN/Adriana Saucedo) La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado votó en contra del dictamen que modifica la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua debido a la premura con que se sometió al proceso legislativo y la exclusión de integrantes de los diversos sectores involucrados, principalmente los usuarios.

El Coordinador de la bancada Cuauhtémoc Estrada Sotelo, retiró su voto razonado de la sesión, sin embargo manifestó que el sentido del voto se dividió en dos principales motivos: la violación del proceso legislativo y las omisiones que observa la elaboración de la iniciativa.

- Publicidad - HP1

Indicó que desde la revisión al interior de las comisiones unidas de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo, Movilidad Urbana y de Gobernación y Puntos Constitucionales se violentó el orden constitucional y legal, ya que tan solo a 48 horas de su presentación por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván se había emitido un dictamen en positivo.

“La prisa o urgencia con la que se procesó este dictamen no tenía justificación alguna, pues no nos encontramos ante un caso de notoria urgencia del proceso legislativo que ameritara la dispensa de trámites, pues para ello se deben acreditar, por lo menos, las siguientes condiciones: a) la existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto; b) la relación medio-fin, esto es, que tales hechos necesariamente generen la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues, de hacerse así, ello traería consecuencias negativas para la sociedad; y c) que tal condición de urgencia evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios, sin que en ningún caso se traduzca en afectación a principios democráticos. Lo anterior en la especie no sucedió”, dijo el legislador morenista.

En este sentido, criticó la negativa que se dio para la instalación de mesas de trabajo que dieran voz a los transportistas, usuarios y especialistas en el tema de transporte, lo que violentó el acceso y derecho a un parlamento abierto de la sociedad chihuahuense.

De igual forma, señaló que el sentido de la iniciativa parece complacer a quienes prestan el servicio de transporte público de algunos elementos que han reclamado desde la última reforma a este ordenamiento, tiende a devolver a los prestadores del servicio algunas demandas que por mucho tiempo han tenido, perdido y hoy reclaman, como lo es la trasmisión de las concesiones.

“La bancada de Morena considera que el principal y real elemento que contiene la iniciativa que dio origen el presente dictamen es dotar a la autoridad del transporte de la discrecionalidad para autorizar concesiones en forma directa, discrecionalidad para establecer una tarifa por el uso del transporte, discrecionalidad para determinar que transportistas locales sigan operando en la entidad y discrecionalidad también para autorizar a empresas foráneas la operación del transporte en el estado con el posible perjuicio a concesionarios locales”, manifestó.

Finalmente manifestó los más delicado es la ausencia de opiniones por parte de los usuarios, siendo éste el elemento que debe tener mayor importancia para la elaboración de la normativa del sistema de transporte público.

“Claro que queremos como usuarios mejores camiones, pero también rutas pavimentadas, en donde los vehículos destinados al transporte publico puedan trasladarse con el menor desgaste posible; queremos un transporte público que contemple la seguridad del transportista y también del usuario; necesitamos rutas iluminadas, en donde los usuarios sientan la confianza y seguridad de poder esperar el transporte o bajar de él en horas de oscuridad; exigimos un sistema de transporte con empatía para todas aquellas personas con problemas de movilidad y que deben sufrir un viacrucis para poder abordar un sistema de transporte público”, expresó Estrada Sotelo.