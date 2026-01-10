Rechaza Fiscalía Anticorrupción entregar a la FGR carpeta contra Javier Corral

Publicidad - LB2 -

La FACH sostiene que el presunto peculado por 98.6 mdp es de competencia estatal y que existe una suspensión definitiva vigente.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) anunció que mantendrá bajo su resguardo la carpeta de investigación por presunto peculado agravado contra el exgobernador y actual senador de Morena, Javier Corral Jurado, y que no entregará el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que el Ministerio Público Federal carece de competencia y legitimidad para atraer el caso.

El titular de la FACH, Abelardo Valenzuela, informó que la determinación se sustenta en que los recursos presuntamente desviados, por un monto de 98.6 millones de pesos, son de origen estatal, por lo que el delito corresponde al ámbito local. Además, señaló que sigue vigente una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 2288/2025-I-1, promovido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, la cual —afirmó— protege las prerrogativas de la víctima, que es la sociedad chihuahuense.

- Publicidad - HP1

La postura de la fiscalía estatal se da luego de que la defensa de Javier Corral diera a conocer que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió un conflicto competencial en favor del fuero federal, ordenando que la FACH se desistiera del conocimiento del asunto y remitiera los expedientes a la FGR.

En respuesta, la FACH precisó que el conflicto competencial resuelto por el tribunal federal es un asunto distinto al juicio de amparo que mantiene suspendida la entrega de la carpeta, al tratarse de procedimientos con partes y alcances jurídicos diferentes.

“El Ministerio Público Federal carece de competencia y legitimidad para atraer el caso, toda vez que se trata de un delito por hechos de corrupción tipificado en el Código Penal del Estado de Chihuahua como peculado agravado”, sostuvo la fiscalía en su posicionamiento.

La institución subrayó que la acción penal ejercida se derivó de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado, avalada por un órgano jurisdiccional local que libró la orden de aprehensión, y que su actuación se encuentra plenamente fundada en el marco constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el pacto federal.

Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción reiteró su compromiso con el combate a la corrupción y aseguró que continuará defendiendo la competencia estatal sobre los recursos que integran el erario de Chihuahua, al tiempo que llamó a que los procesos de procuración e impartición de justicia se desarrollen sin consideraciones políticas y con estricto apego a la ley.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.