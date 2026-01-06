Realiza Gobierno del Estado primer traslado aeromédico del año

Publicidad - LB2 -

Un hombre de 61 años con quemaduras fue trasladado de Ciudad Juárez a la capital para recibir atención especializada.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado realizó el primer traslado aeromédico del año, en atención a un hombre de 61 años de edad que presentó quemaduras, condición que requería atención médica urgente y especializada.

El paciente fue estabilizado inicialmente en el Hospital Regional de Ciudad Juárez, para posteriormente ser trasladado por vía terrestre al Aeropuerto Internacional “Abraham González”, donde abordó la aeronave Bell 429 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), con destino a la ciudad de Chihuahua.

Durante el vuelo, el paciente recibió atención prehospitalaria y soporte vital avanzado, a cargo de paramédicos y médicos voluntarios de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), quienes lo acompañaron durante todo el trayecto aéreo.

El descenso se realizó en la zona de Casa Redonda, punto designado para maniobras seguras en la capital del estado, donde paramédicos de la Secretaría de Salud, adscritos a la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado, recibieron al paciente.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al Hospital General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo”, donde ingresó al área especializada de atención a pacientes con quemaduras para continuar con su tratamiento.

Las autoridades estatales destacaron que la coordinación entre la SSPE, la CEPC y la Secretaría de Salud permitió una respuesta oportuna y eficiente, reforzando la capacidad de atención ante emergencias médicas de alta complejidad en la entidad.

