Anuncia Parque Central actividades culturales y recreativas para este fin de semana

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Eventos gratuitos incluirán bazar temático, música, cine, actividades para mascotas y espectáculos familiares.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la administración del Parque Central, dio a conocer la cartelera de actividades gratuitas programadas para este sábado 2 y domingo 3 de mayo, dirigidas a familias de la comunidad fronteriza.

El sábado, las actividades se desarrollarán en el área de las fuentes danzarinas, en el lado oriente del parque, donde se llevará a cabo el Bazar Patito, un espacio que reúne a emprendedores locales enfocados en la cultura asiática y el estilo de vida coreano.

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Como parte de la jornada, el Teatro al Aire Libre albergará una proyección especial de un concierto del grupo BTS, dirigida a la comunidad seguidora de esta agrupación. Los detalles específicos serán difundidos a través de los canales oficiales del recinto.

Para el domingo 3 de mayo, las actividades se dividirán en ambos sectores del parque. En el lado poniente, a partir de las 14:00 horas, se presentarán espectáculos con DJ, show de payasos, música en vivo, concursos de disfraces y entrega de premios.

En paralelo, el lado oriente será sede del Mascotatón, organizado por la asociación GARI, que iniciará a las 16:00 horas y contará con más de 30 expositores, música en vivo, concursos para mascotas y una campaña de vacunación.

La jornada concluirá a las 20:00 horas en la Concha Acústica con la clausura oficial del Festival de Cine Kuira, como parte de las actividades culturales del fin de semana.

La administración del Parque Central destacó que estas acciones buscan fortalecer el uso de espacios públicos y promover la convivencia familiar, así como impulsar el comercio local y la oferta cultural en la ciudad.

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