Concluye Gobierno de Chihuahua jornadas informativas para apoyar al campo en la Zona Norte

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Productores de cuatro municipios recibieron orientación sobre programas estatales para el sector agropecuario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), concluyó las jornadas informativas sobre programas y apoyos al campo correspondientes a 2026, dirigidas a productores de la Zona Norte de Chihuahua.

Las reuniones se llevaron a cabo en los municipios de Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y Ahumada, con el propósito de acercar información directa sobre los esquemas disponibles y fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y el sector agropecuario.

“Queremos que las y los productores conozcan todos los apoyos que tiene Gobierno del Estado, que se inscriban, que se beneficien y que puedan fortalecer su economía”

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Durante las jornadas, realizadas del 27 al 30 de abril, se brindó orientación sobre los requisitos, प्रक्रesos de inscripción y beneficios de los distintos programas vigentes para el campo.

Entre los esquemas destacados se encuentra “Cuenta Conmigo en el Campo”, enfocado en el fortalecimiento de la producción mediante la entrega de insumos, semillas, mejoradores de suelo, alimento para ganado y equipamiento.

Además, se difundieron apoyos relacionados con atención a la sequía, subsidios productivos, infraestructura rural y desarrollo de agronegocios, así como iniciativas orientadas a la generación de valor agregado y proyectos sustentables.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones buscan impulsar la productividad y resiliencia del sector agropecuario, particularmente en una región que enfrenta desafíos asociados a condiciones climáticas y disponibilidad de recursos.

Con la conclusión de estas jornadas, el Gobierno del Estado reafirmó su estrategia de acercar programas y herramientas a los productores, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del campo chihuahuense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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