Realiza SDHyBC Semana de la Niñez en centros comunitarios de Ciudad Juárez

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Cerca de mil niñas y niños participaron en actividades recreativas en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevó a cabo la Semana de la Niñez en 10 centros comunitarios de Ciudad Juárez, con la participación de cerca de mil menores en actividades recreativas y de convivencia.

Durante la jornada, personal de la dependencia recorrió espacios comunitarios ubicados en Parque Central, Concordia, Parajes de San José, Fray García, Águilas de Zaragoza, Riveras del Bravo, Mezquital, Haciendas, 15 de Enero y Granjero, donde se desarrollaron dinámicas enfocadas en el esparcimiento y la integración social.

“Ha sido una actividad que nos llena de orgullo y de alegría. Seguiremos trabajando por los más pequeños, que son el tesoro más grande que tenemos”

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Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer el tejido social y promover entornos de desarrollo para la infancia en distintas zonas de la ciudad.

Asimismo, se informó que las celebraciones continuarán el próximo lunes con visitas a cuatro centros comunitarios adicionales, con lo que se dará cierre a esta serie de actividades conmemorativas.

En la organización de los eventos participaron diversas instancias, entre ellas la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que brindaron apoyo logístico para la realización de los festejos.

La dependencia reiteró que este tipo de iniciativas buscan impulsar el bienestar y la convivencia comunitaria, especialmente entre niñas y niños en contextos urbanos diversos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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