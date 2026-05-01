Anuncia Maru Campos aumento salarial de 6% a trabajadores sindicalizados de Chihuahua

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El incremento se otorgará por tercer año consecutivo junto con mejoras en bonos y prestaciones laborales

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos anunció un incremento salarial del 6 por ciento para trabajadores sindicalizados del Gobierno del Estado, marcando el tercer año consecutivo en que se otorga este ajuste.

El anuncio se realizó durante los festejos por el Día del Trabajo con integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), donde la mandataria destacó la importancia del personal en la operación de los servicios públicos.

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“Cuentan con un Gobierno que sabe hacer lo correcto y da ejemplo allá afuera de quiénes son los chihuahuenses”.

Además del aumento salarial, la titular del Ejecutivo estatal informó sobre mejoras adicionales en prestaciones, entre ellas el incremento al bono anual de útiles escolares, un bono por firma de acuerdos por 4 mil 500 pesos, así como la asignación de dos días económicos adicionales utilizables en cualquier momento del año.

Durante su mensaje, Campos Galván reconoció la labor de las y los trabajadores sindicalizados, subrayando que el funcionamiento del Gobierno depende del trabajo coordinado de su personal.

La secretaria general del STSGE, Erika Zermeño, manifestó el respaldo del sindicato a la administración estatal y destacó la disposición al diálogo para alcanzar acuerdos en beneficio de los agremiados.

En el evento también participaron funcionarios estatales, quienes resaltaron los resultados obtenidos en materia laboral y las mejoras en la calidad de vida de los trabajadores a partir de la colaboración entre Gobierno y sindicato.

La firma del pliego petitorio incluyó tanto el aumento salarial como las prestaciones adicionales, en un acto que reunió a autoridades del ámbito laboral, hacendario y representantes sindicales del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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