Realiza Estado jornada de limpieza en el Parque Central de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Las labores se concentraron en banquetas, camellones y áreas perimetrales, principalmente sobre la avenida Tecnológico.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación del Parque Central, realizó una jornada intensiva de limpieza en banquetas, camellones y áreas perimetrales del recinto.

Los trabajos se llevaron a cabo principalmente sobre la avenida Tecnológico, con el objetivo de mantener accesos limpios, seguros y transitables para las familias que acuden a este espacio público.

- Publicidad - HP1

Durante la intervención, el personal realizó labores de deshierbe, retiro de escombro y recolección de residuos en los tramos peatonales exteriores del parque.

De acuerdo con la información oficial, en el operativo participó una cuadrilla de aproximadamente 30 trabajadores, quienes atendieron distintas áreas ubicadas en el perímetro del recinto.

Como resultado de la jornada, fueron retirados cerca de 100 kilogramos de basura, maleza y material de desecho, lo que permitió mejorar las condiciones de imagen urbana y movilidad peatonal en la zona.

La intervención forma parte de las acciones de mantenimiento que se realizan en el Parque Central para conservar en mejores condiciones uno de los espacios públicos más concurridos de Ciudad Juárez.

Estas labores también buscan contribuir al cuidado de las áreas comunes y reforzar la seguridad de quienes transitan por los accesos y banquetas aledañas al parque.

La jornada se suma a los trabajos de coordinación con el Municipio para atender espacios públicos en beneficio de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.