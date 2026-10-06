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Propone Nancy Frías evitar negativa de créditos por ser policía

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POR Redacción ADN / Agencias
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La iniciativa busca que bancos evalúen ingresos, historial y capacidad de pago antes de resolver solicitudes de agentes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Nancy “La China” Frías, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para evitar que una persona enfrente restricciones para obtener un crédito únicamente por desempeñarse como policía.

La propuesta plantea que las instituciones bancarias revisen cada solicitud con base en los ingresos, capacidad de pago, historial crediticio y demás requisitos aplicables a cualquier cliente.

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De acuerdo con la iniciativa, el objetivo no es obligar a los bancos a aprobar créditos, sino impedir que la ocupación policial sea, por sí sola, motivo para negar financiamiento o imponer condiciones diferenciadas.

Frías señaló que un crédito puede ser una herramienta para comprar vivienda, mejorar el hogar, pagar estudios o atender necesidades familiares, por lo que la evaluación debe realizarse de manera individual.

La legisladora sostuvo que las y los policías también tienen proyectos personales y familiares, por lo que su capacidad de pago debe analizarse con criterios financieros y no únicamente por el riesgo asociado a su actividad laboral.

La iniciativa propone modificar una ley federal, por lo que primero deberá ser aprobada por el Congreso del Estado de Chihuahua para posteriormente enviarse al Congreso de la Unión.

Será en el ámbito federal donde se determine si procede una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, con el fin de que esta medida pueda aplicarse en todo el país.

La propuesta busca abrir una discusión legislativa sobre el acceso al crédito para integrantes de corporaciones policiales y sobre los criterios utilizados por instituciones financieras al evaluar solicitudes.

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