Busca Jael Argüelles reforzar seguridad contra violencia sexual en transporte público

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La iniciativa plantea capacitación obligatoria, protocolos de atención y mejores condiciones de iluminación en las unidades.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, con el objetivo de establecer medidas de prevención, capacitación y atención ante casos de acoso y violencia sexual en el transporte público.

La legisladora también promovió un punto de acuerdo para fortalecer la respuesta de las autoridades estatales y garantizar condiciones de mayor seguridad para mujeres, niñas, niños y adolescentes durante sus traslados.

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Argüelles Díaz señaló que la percepción de inseguridad en camiones, taxis y vehículos de plataforma continúa limitando la movilidad cotidiana de miles de mujeres, quienes deben adoptar medidas adicionales de precaución al trasladarse.

“Ninguna mujer debería sentir miedo al abordar un camión, tomar un taxi o utilizar un vehículo de plataforma para regresar a casa”.

De acuerdo con datos citados en la iniciativa, el 73.8 por ciento de las mujeres en México percibe inseguridad en el transporte público, mientras que las mexicanas realizan alrededor de 10 millones de desplazamientos diarios, de los cuales 74 por ciento ocurre en transporte público.

La diputada advirtió que el acoso y la violencia sexual pueden presentarse mediante comentarios, silbidos, tocamientos, intimidación, exhibicionismo, acecho o persecución, por lo que consideró necesario contar con mecanismos claros de prevención, atención, coordinación y denuncia.

La propuesta plantea incorporar expresamente en la Ley de Transporte el Protocolo Estatal de Actuación ante casos de abuso sexual en el transporte público, como instrumento para fijar criterios mínimos de atención y coordinación interinstitucional.

Entre las reformas se contempla que concesionarios y conductores del transporte colectivo acrediten capacitación y actualización en dicho protocolo, además de reforzar obligaciones sobre identificación del personal y cumplimiento de disposiciones aplicables.

La iniciativa también propone que las unidades cuenten con condiciones adecuadas de accesibilidad e iluminación, con el propósito de reducir factores que dificulten la visibilidad y puedan favorecer situaciones de riesgo.

Durante la elaboración de la propuesta, Argüelles Díaz sostuvo diálogo con Catalina García, representante de Rudas y Cursis, Colectivo Antiacoso, organización surgida a partir de un caso de acoso ocurrido en la ruta Punta Oriente, en la ciudad de Chihuahua.

“No podemos esperar a que ocurra una agresión para reaccionar; necesitamos prevenir y atender desde ahora”.

La legisladora sostuvo que las medidas deben construirse con participación de organizaciones especializadas y personas que han acompañado directamente a víctimas, a fin de diseñar políticas públicas acordes con las condiciones reales que enfrentan las mujeres usuarias del transporte.

Mediante el punto de acuerdo, Argüelles Díaz exhortó al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, a realizar las acciones necesarias para publicar el Decreto 602/26 y coordinar la elaboración del protocolo estatal correspondiente.

La propuesta busca incorporar medidas de prevención y seguridad en las unidades, mecanismos de atención e información, así como acciones orientadas a garantizar traslados más seguros para mujeres, niñas, niños y adolescentes en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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