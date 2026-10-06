Aprueba Congreso Ley David para sancionar alteración de identificadores de animales

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La reforma castiga a quien quite o modifique marcas, aretes u otros dispositivos para dificultar una investigación.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó la Ley David, una reforma impulsada originalmente por el diputado Ismael Pérez Pavía, del Grupo Parlamentario del PAN, para sancionar a quienes alteren identificadores de animales cuando estas acciones estén relacionadas con el encubrimiento de un delito.

La iniciativa fue presentada en octubre de 2023 por Pérez Pavía y contó desde su origen con el respaldo del diputado Saúl Mireles Corral, quien también suscribió la propuesta y participó en el trabajo realizado con la familia de David Gámez.

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La reforma establece penas de uno a cinco años de prisión para quien quite, destruya o modifique fierros, marcas, señales, aretes oficiales u otros dispositivos utilizados para identificar ganado, equinos o animales domésticos.

El objetivo de la modificación legal es evitar que se eliminen elementos que permitan conocer la propiedad de un animal y, con ello, impedir que se dificulte el esclarecimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito.

La Ley David surgió a partir del caso de David Gámez, quien sufrió un accidente en junio de 2023 cuando el vehículo en el que viajaba chocó contra una yegua en la carretera Aldama a Ojinaga; días después perdió la vida.

De acuerdo con la iniciativa, posteriormente fueron retirados elementos que podían contribuir a identificar a la persona propietaria del animal involucrado en el accidente, lo que motivó a la familia a solicitar cambios legales.

La reforma no sanciona por sí misma que un animal se encuentre suelto en una carretera ni los accidentes ocasionados por animales, sino la eliminación o alteración de identificadores cuando ello pueda obstaculizar una investigación.

Tras la aprobación del Pleno, la reforma deberá continuar el proceso legislativo correspondiente para su publicación oficial antes de entrar en vigor y comenzar a aplicarse en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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