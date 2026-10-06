Convoca Francisco Sánchez a pagar en efectivo ante debate por economía digital

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El diputado de Movimiento Ciudadano llamó a defender el uso del efectivo frente a posibles restricciones en medios de pago.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Francisco Sánchez Villegas convocó a la ciudadanía a mantener el uso del efectivo como una forma de resistencia ante la posible discusión de una Ley de Economía Digital en el Congreso de la Unión.

El coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano advirtió que una eventual regulación orientada a privilegiar pagos digitales podría afectar la libertad de las familias para decidir cómo disponer de sus ingresos.

“Paga todo en efectivo. En la tienda, en el mercado, en tus compras de todos los días, paga en efectivo. Que cada billete que cambie de manos sea una declaración de libertad”.

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Sánchez Villegas señaló que la discusión sobre la digitalización de la economía debe considerar las condiciones reales de acceso a servicios bancarios, conectividad y tecnologías de pago en distintos sectores de la población.

El legislador sostuvo que cualquier transformación tecnológica debe respetar la posibilidad de elegir entre efectivo y medios electrónicos, especialmente en comunidades donde el acceso a aplicaciones bancarias o internet es limitado.

“Ningún adulto mayor debe quedar excluido por no manejar un celular. Ningún comerciante debe ser obligado a contratar intermediarios para recibir el dinero de sus ventas”.

El diputado de Movimiento Ciudadano planteó que imponer medios electrónicos como única alternativa de pago podría generar afectaciones a adultos mayores, pequeños comerciantes y trabajadores que dependen del efectivo para sus operaciones cotidianas.

Sánchez Villegas llamó a respaldar a los negocios que aceptan efectivo y a exigir al Congreso de la Unión que rechace cualquier disposición que limite su uso en compras, servicios o actividades comerciales.

La postura del legislador se da en el contexto del debate nacional sobre digitalización financiera, bancarización y mecanismos de control en operaciones económicas, temas que han generado posicionamientos políticos sobre inclusión, libertad económica y regulación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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