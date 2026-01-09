Propone Cuauhtémoc Estrada que ciudadanía elija directamente a sus regidores en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La iniciativa plantea eliminar el “dedazo” y reducir a la mitad el número de regidores en los municipios del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de eliminar la designación discrecional de regidores y fortalecer la participación ciudadana en los gobiernos municipales, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, presentó una iniciativa para que las y los ciudadanos elijan de manera directa a sus regidores.

La propuesta, ingresada a través de la Oficialía de Partes del Congreso local, contempla además una reducción en el número de regidores en el estado, al pasar de 712 a 360, como parte de un rediseño del modelo de representación en los cabildos municipales.

La iniciativa plantea reformas al Código Municipal y a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, con el fin de establecer reglas claras y equitativas para la elección de estos cargos, un tema que, de acuerdo con el legislador, ha sido postergado en legislaturas anteriores.

Estrada Sotelo subrayó la importancia de que el proyecto sea analizado y dictaminado con oportunidad, al recordar que las reformas en materia electoral deben aprobarse antes del 1 de julio de 2026 para que puedan aplicarse en el siguiente proceso electoral.

“La propuesta establece no solo la elección directa de regidores, es decir, el derecho de los ciudadanos a determinar quién será elegido, sino también cómo se garantiza la representación proporcional en los cabildos”.

El legislador aclaró que la iniciativa no elimina la representación proporcional, sino que la mantiene para aquellas candidaturas que, sin obtener la mayoría en una demarcación, logren los mejores porcentajes de votación, garantizando así pluralidad política en los ayuntamientos.

Asimismo, señaló que el Instituto Nacional Electoral ya realiza trabajos de demarcación municipal y consultas a comunidades indígenas, pero advirtió que dichos avances dependen de que el Congreso del Estado apruebe las reformas legales necesarias.

Finalmente, Cuauhtémoc Estrada afirmó que existen condiciones políticas para avanzar en este cambio estructural y evitar que el tema continúe postergándose, al considerar que la elección directa de regidores permitiría gobiernos municipales más transparentes, representativos y cercanos a la ciudadanía.

