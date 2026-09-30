Propone Alfredo Chávez trámites digitales accesibles para personas con discapacidad

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La iniciativa busca que páginas, aplicaciones y servicios del gobierno puedan utilizarse sin barreras de accesibilidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Alfredo Chávez Madrid, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Gobierno Digital y la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en Chihuahua.

La propuesta busca que las personas con discapacidad puedan consultar información, llenar formularios, revisar documentos y concluir trámites gubernamentales por internet sin que el diseño de páginas, aplicaciones o plataformas represente una barrera.

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De acuerdo con el legislador, la iniciativa plantea incorporar criterios de accesibilidad en los servicios digitales del gobierno, a fin de que puedan ser utilizados de principio a fin por personas con distintas necesidades de apoyo.

Entre las medidas propuestas se contempla que los sitios oficiales puedan manejarse con teclado y lectores de pantalla, que las imágenes incluyan descripciones, que los videos cuenten con subtítulos, que los audios tengan transcripción y que los documentos y formularios sean compatibles con herramientas de asistencia.

“Cuando estos sistemas no son accesibles, las personas con discapacidad pueden enfrentar mayores costos de tiempo, desplazamiento y asistencia para realizar gestiones necesarias para ellos”.

Chávez Madrid señaló que la intención es evitar que una persona tenga que abandonar un trámite porque un botón no puede identificarse con un lector de pantalla, porque un formulario solo funciona con el mouse, porque un video no tiene subtítulos o porque un documento no puede leerse con herramientas de apoyo.

La iniciativa también contempla el uso de Lengua de Señas Mexicana cuando sea necesaria, así como la revisión de páginas, aplicaciones y trámites digitales ya existentes para detectar barreras y corregirlas de manera gradual.

El planteamiento establece que los nuevos servicios digitales deberán diseñarse desde el inicio bajo criterios de accesibilidad, con el objetivo de que estas condiciones formen parte de su funcionamiento y no se incorporen como adaptaciones posteriores.

La propuesta se presenta en un contexto en el que el Gobierno del Estado ha impulsado nuevas herramientas digitales para concentrar información y trámites públicos, por lo que la reforma buscaría ampliar el alcance de dichos servicios hacia personas con discapacidad.

De aprobarse, las dependencias tendrían que revisar sus plataformas actuales y considerar elementos técnicos de accesibilidad en el desarrollo de nuevos servicios digitales, aplicaciones, formularios y documentos electrónicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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