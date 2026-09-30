Lanza Congreso convocatoria al Mérito Deportivo 2026 en Chihuahua

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El reconocimiento contempla seis categorías y un premio de 30 mil pesos para la persona ganadora de cada una.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua lanzó la convocatoria para el Reconocimiento al Mérito Deportivo 2026, dirigida a personas o equipos originarios o radicados en la entidad, cuya trayectoria en actividades deportivas haya generado beneficios a nivel estatal, nacional o internacional.

La convocatoria fue presentada por la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, que estableció como fecha límite para recibir propuestas el 3 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas, mediante el correo electrónico [email protected].

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El premio contempla la entrega de 30 mil pesos y una placa de reconocimiento para la persona ganadora de cada categoría. Podrán participar perfiles con trayectoria deportiva ampliamente reconocida a nivel estatal o nacional, siempre que no hayan recibido anteriormente un reconocimiento del Congreso del Estado en la misma disciplina.

El diputado Carlos Olson, secretario de la Comisión, destacó la importancia del deporte como herramienta para fomentar valores entre niñas, niños y jóvenes, entre ellos disciplina, esfuerzo, perseverancia y tolerancia a la frustración.

“El Reconocimiento al Mérito Deportivo es un espacio para reconocer las trayectorias de deportistas, entrenadores, promotores, árbitros y demás personas que contribuyen al desarrollo deportivo en Chihuahua”.

Las categorías contempladas son deportista, deporte adaptado, entrenador, cronista deportivo, promotor deportivo y juez o árbitro. En los casos de entrenador, cronista deportivo y juez o árbitro, se analizará especialmente la relevancia y trayectoria de los resultados obtenidos durante su carrera.

Las propuestas deberán incluir la cédula de registro, aviso de privacidad, currículo deportivo y documentación que sustente los méritos de la persona postulada. En caso de contar con reconocimientos de otras instituciones, también podrán anexarse documentos que avalen su trayectoria.

En la presentación estuvieron presentes el diputado Óscar Avitia y las diputadas Rosana Díaz y Edith Palma, además de representantes del Congreso del Estado, de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, así como de la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado.

El Congreso llamó a difundir la convocatoria para identificar historias deportivas que puedan servir como ejemplo e inspiración para nuevas generaciones, especialmente entre quienes han contribuido al desarrollo del deporte en Chihuahua desde distintas áreas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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