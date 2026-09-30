Aprueba Jucopo anteproyectos de presupuesto del Congreso y la ASE para 2027

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El Poder Legislativo plantea ejercer 843.7 millones de pesos y la Auditoría Superior del Estado 266.7 millones

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 68 Legislatura del Congreso del Estado aprobaron los dictámenes que contienen los anteproyectos de Presupuestos de Egresos del Poder Legislativo y de la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio fiscal 2027.

El secretario de Administración del Poder Legislativo, Ottofriderch Rodríguez Alonso, presentó un anteproyecto de presupuesto por 843 millones 782 mil 381 pesos para el Congreso del Estado, el cual contempla un incremento inflacionario del 5 por ciento respecto al año anterior.

“Este proyecto se ha integrado bajo la eficacia, responsabilidad, transparencia y la disciplina financiera”.

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Rodríguez Alonso señaló que la propuesta fue elaborada con criterios de control presupuestal y en atención al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece parámetros para el gasto de los poderes legislativos locales.

Por su parte, el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, expuso un anteproyecto de presupuesto para la Auditoría Superior del Estado por 266 millones 787 mil 089 pesos, lo que representa un incremento inflacionario del 9 por ciento respecto a 2026.

Acosta Félix informó que el presupuesto contempla inversión en el sistema informático y plataformas de trabajo, además de la solicitud para establecer una oficina física permanente en Ciudad Juárez, debido al peso poblacional y administrativo de la frontera dentro de la entidad.

“Tenemos la petición de establecer una oficina física permanente en Ciudad Juárez derivado a que la ciudad fronteriza es el 40 por ciento de la población en la entidad”.

Durante la reunión, la Jucopo también aprobó con cinco votos a favor el dictamen para reformar el Decreto No. LXVIII/ITGGP/0005/2024 I P.O., con el propósito de nombrar al diputado Guillermo Ramírez Gutiérrez como subcoordinador del Grupo Parlamentario del PRI, propuesta que será turnada al Pleno para su votación.

Además, se aprobó la propuesta para otorgar un reconocimiento institucional a El Heraldo de Chihuahua con motivo de su centenario, mediante un acto conmemorativo en el área del Mezanine del Congreso, una rueda de prensa y un encuentro institucional con representantes del medio y autoridades legislativas.

Como parte del evento se prevé la entrega de una placa conmemorativa por sus cien años de servicio periodístico, su contribución a la difusión de información y su aportación a la memoria histórica de Chihuahua.

En la reunión participaron diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, entre ellos Arturo Medina, en su calidad de presidente de la Jucopo; Joceline Vega, presidenta del Congreso del Estado; Alfredo Chávez, Cuauhtémoc Estrada, Francisco Sánchez, Octavio Borunda, Magdalena Rentería, Saúl Mireles, Alma Portillo y América Aguilar.

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