Impulsa Herminia Gómez trabajos sobre derechos de personas con discapacidad

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La mesa técnica analiza reformas relacionadas con capacidad jurídica y designación de apoyos en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado continuó este miércoles los trabajos de la Mesa Técnica de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, con el propósito de analizar iniciativas relacionadas con capacidad jurídica y designación de apoyos.

La diputada Herminia Gómez encabezó los trabajos legislativos orientados a generar un espacio de diálogo, análisis y colaboración entre instituciones públicas, organismos de derechos humanos, organizaciones civiles y personas con discapacidad.

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En la mesa participaron autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, tanto federales como estatales, así como representantes municipales, integrantes de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad.

El análisis se centró en los primeros artículos del Código Civil del Estado, con el objetivo de avanzar en el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Chihuahua.

Los trabajos buscan contribuir a la armonización de la legislación estatal con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

De acuerdo con la información presentada, la próxima entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hace necesario revisar los marcos normativos locales relacionados con derechos, apoyos y ejercicio de la capacidad jurídica.

La mesa técnica continuará sesionando todos los miércoles a las 10:00 horas en las instalaciones del Congreso del Estado de Chihuahua, donde se dará seguimiento al análisis de las iniciativas en la materia.

El Congreso estatal señaló que estos espacios de trabajo permitirán avanzar en propuestas legislativas que garanticen una mayor inclusión y protección de derechos para las personas con discapacidad en la entidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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