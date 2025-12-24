Movil - LB1A -
    diciembre 24, 2025
    Prevé CEPC temperaturas cálidas durante Nochebuena y Navidad en el estado

    POR Redacción ADN / Agencias
    El frente frío 24 provocará contrastes térmicos, con calor vespertino y heladas en la Sierra Tarahumara.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para los días 24 y 25 de diciembre se esperan condiciones climáticas contrastantes en el estado, con temperaturas cálidas a calurosas por la tarde en gran parte del territorio y descensos significativos en la región serrana.

    De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde de Nochebuena y Navidad se registrarán valores cercanos a los 27 grados centígrados en varias zonas del estado, mientras que en la Sierra Tarahumara las temperaturas podrían descender hasta los -2 °C, debido al ingreso del frente frío número 24.

    La CEPC señaló que los vientos oscilarán entre 5 y 15 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 25 km/h en municipios como Janos, Allende, López, Coronado, Jiménez y Camargo, lo que podría generar sensación térmica menor en algunas regiones.

    Para el martes 24 de diciembre, las temperaturas máximas y mínimas previstas incluyen Chihuahua 25/11, Juárez 23/11, Ojinaga 27/10, Delicias 26/10, Camargo 25/10, Parral 25/9 y Chínipas hasta 33/20 grados, mientras que en zonas serranas como Creel, Guachochi y El Vergel se esperan mínimas cercanas a los 0 grados centígrados.

    En cuanto al miércoles 25 de diciembre, se pronostica un ambiente muy frío a frío por la mañana y templado a poco caluroso por la tarde, con heladas en la zona serrana y cielo parcialmente nublado en distintas regiones del estado.

    Durante ese día, los vientos mantendrán una intensidad similar, con ráfagas superiores a los 25 km/h en municipios del norte, centro y sur, entre ellos Ascensión, Casas Grandes, Madera, Cuauhtémoc, Parral, Allende, Coronado y Jiménez.

    La CEPC exhortó a la población a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente en comunidades serranas y zonas con presencia de viento, así como a mantenerse informada a través de los avisos oficiales durante el periodo vacacional decembrino.

