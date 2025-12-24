Prevé CEPC temperaturas cálidas durante Nochebuena y Navidad en el estado

Publicidad - LB2 -

El frente frío 24 provocará contrastes térmicos, con calor vespertino y heladas en la Sierra Tarahumara.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para los días 24 y 25 de diciembre se esperan condiciones climáticas contrastantes en el estado, con temperaturas cálidas a calurosas por la tarde en gran parte del territorio y descensos significativos en la región serrana.

De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde de Nochebuena y Navidad se registrarán valores cercanos a los 27 grados centígrados en varias zonas del estado, mientras que en la Sierra Tarahumara las temperaturas podrían descender hasta los -2 °C, debido al ingreso del frente frío número 24.

- Publicidad - HP1

La CEPC señaló que los vientos oscilarán entre 5 y 15 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 25 km/h en municipios como Janos, Allende, López, Coronado, Jiménez y Camargo, lo que podría generar sensación térmica menor en algunas regiones.

Para el martes 24 de diciembre, las temperaturas máximas y mínimas previstas incluyen Chihuahua 25/11, Juárez 23/11, Ojinaga 27/10, Delicias 26/10, Camargo 25/10, Parral 25/9 y Chínipas hasta 33/20 grados, mientras que en zonas serranas como Creel, Guachochi y El Vergel se esperan mínimas cercanas a los 0 grados centígrados.

En cuanto al miércoles 25 de diciembre, se pronostica un ambiente muy frío a frío por la mañana y templado a poco caluroso por la tarde, con heladas en la zona serrana y cielo parcialmente nublado en distintas regiones del estado.

Durante ese día, los vientos mantendrán una intensidad similar, con ráfagas superiores a los 25 km/h en municipios del norte, centro y sur, entre ellos Ascensión, Casas Grandes, Madera, Cuauhtémoc, Parral, Allende, Coronado y Jiménez.

La CEPC exhortó a la población a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente en comunidades serranas y zonas con presencia de viento, así como a mantenerse informada a través de los avisos oficiales durante el periodo vacacional decembrino.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.