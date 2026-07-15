Presenta Xóchitl Contreras denuncias por incendios en el relleno sanitario y anuncia acciones legales contra Cruz Pérez

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La diputada del PAN acudió ante autoridades federales y estatales para solicitar investigaciones por el daño ambiental y adelantó nuevas acciones legales.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) para solicitar que se investiguen posibles acciones u omisiones relacionadas con los incendios registrados en el relleno sanitario de Ciudad Juárez y el presunto daño ambiental ocasionado.

La legisladora estuvo acompañada por el secretario nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Luis Olmedo; la presidenta del Comité Directivo Estatal del partido, Daniela Álvarez; y el dirigente municipal en Ciudad Juárez, Ulises Pacheco, quienes respaldaron las acciones jurídicas emprendidas.

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“Hoy comparezco con hechos y con denuncias formalmente presentadas. No son amenazas ni declaraciones para generar titulares; son procedimientos legales que ya están en manos de las autoridades competentes para que investiguen y determinen responsabilidades”.

Además de las denuncias por el caso del relleno sanitario, Contreras anunció que promoverá una demanda por daño moral contra el presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, y contra el alcalde interino, al considerar que las declaraciones realizadas en su contra buscan desacreditar su labor legislativa. También informó que presentará una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género, al sostener que los señalamientos pretenden inhibir su función de fiscalización.

La diputada afirmó que, mientras su equipo recurrió a los mecanismos legales correspondientes, el Gobierno Municipal ha respondido con declaraciones públicas y descalificaciones, en lugar de atender las consecuencias de los incendios registrados durante los últimos meses en el sitio de disposición final de residuos.

“No me van a intimidar. Fui electa para defender a los juarenses, fiscalizar el ejercicio del poder y exigir cuentas cuando las autoridades fallan. Las amenazas no apagan incendios, las campañas de desprestigio no limpian el aire y la justicia debe determinar las responsabilidades”.

Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró que continuará utilizando las vías legales para exigir el esclarecimiento de los hechos relacionados con los incendios en el relleno sanitario y el eventual deslinde de responsabilidades por los presuntos daños ambientales ocasionados.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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