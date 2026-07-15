Responde Jael Argüelles a críticas del PT y defiende la congruencia de Morena

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La diputada de Morena afirmó que la izquierda se demuestra con los votos y cuestionó la actuación legislativa del Partido del Trabajo en Chihuahua.

Chihuahua (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, respondió a las declaraciones de la diputada federal y dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, al asegurar que la verdadera izquierda se acredita con la congruencia entre el discurso y la actuación legislativa.

La legisladora sostuvo que en la Cuarta Transformación deben prevalecer el compromiso con la ciudadanía y el respeto a los mecanismos internos de selección de candidaturas, al señalar que las encuestas deben ser el criterio para definir las decisiones políticas.

“En Morena y en la Cuarta Transformación hemos defendido que sea el pueblo quien decida. Por eso los mecanismos internos, como las encuestas, deben respetarse”.

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Argüelles afirmó que quienes se identifican con la izquierda deben demostrar sus principios mediante sus acciones y votaciones, y no únicamente a través del discurso político.

La diputada cuestionó el desempeño legislativo del PT en el Congreso del Estado, al señalar que, en diversas ocasiones, ese partido ha acompañado al PAN en la aprobación de iniciativas relacionadas con endeudamiento, refinanciamiento de créditos y otros asuntos que, a su juicio, han impactado las finanzas públicas de Chihuahua.

“La izquierda del PT es solo narrativa; los hechos cuentan una historia distinta”.

La legisladora sostuvo que esas decisiones contribuyeron a incrementar el endeudamiento estatal, al referirse a la aprobación de financiamientos y al refinanciamiento de créditos autorizados por el Congreso del Estado.

Finalmente, Argüelles reiteró que la izquierda, desde la perspectiva de Morena, debe mantener coherencia entre sus principios, sus votos y sus resultados, además de respaldar el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La congruencia se demuestra con el voto, con el trabajo y con resultados para la gente, no con narrativas”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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