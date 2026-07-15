Llama Elizabeth Guzmán a privilegiar la unidad en la Cuarta Transformación y responde a Lilia Aguilar

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La diputada de Morena sostuvo que la congruencia política se demuestra con el trabajo legislativo y cuestionó la actuación del PT en el Congreso del Estado.

Chihuahua (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Elizabeth Guzmán Argueta, hizo un llamado a las y los militantes y a los partidos aliados de la Cuarta Transformación a privilegiar la unidad y la congruencia política, al responder a los señalamientos realizados por la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar.

La legisladora afirmó que las diferencias entre fuerzas que integran el movimiento no deben traducirse en confrontaciones públicas, sino resolverse con responsabilidad política y compromiso con los objetivos comunes.

“Nuestra fuerza no está en descalificarnos; nuestra fuerza está en sumarnos”.

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Guzmán consideró contradictorio hacer llamados a la unidad mientras se emiten críticas contra actores de Morena, como el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y sostuvo que la militancia del partido decide libremente mediante sus mecanismos internos.

La diputada rechazó los señalamientos sobre supuestas lealtades políticas y aseguró que la congruencia debe reflejarse en las decisiones y votaciones realizadas en los órganos legislativos.

“La unidad no puede reducirse a un discurso, sino que debe reflejarse en la actuación cotidiana de quienes integran el movimiento”.

Como parte de su posicionamiento, recordó votaciones del Congreso del Estado en las que, afirmó, el PT coincidió con el PAN, entre ellas la elección de la presidencia de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y decisiones relacionadas con presupuestos y deuda pública.

Finalmente, Elizabeth Guzmán reiteró el llamado a los partidos aliados para fortalecer la unidad del movimiento desde la congruencia política y el trabajo legislativo.

“La transformación no se sostiene con videos ni con discursos; se construye con votos, con trabajo legislativo y con acciones que respondan a la ciudadanía”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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