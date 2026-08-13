Presenta Maru Campos nuevo protocolo contra gusano barrenador del ganado

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La estrategia estatal operará en los 67 municipios con acciones de información, coordinación y atención sanitaria.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos presentó ante productores de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua el nuevo protocolo sanitario que se implementará en el estado para combatir el gusano barrenador del ganado.

Durante el encuentro, realizado en la Sala de Subastas de la UGRCh, la mandataria estatal afirmó que su administración acompañará al sector ganadero con infraestructura, capacitación y recursos para atender la emergencia sanitaria en los 67 municipios.

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Campos Galván hizo un llamado al Gobierno Federal para atender la crisis generada por el gusano barrenador del ganado y dejar de lado diferencias políticas ante una situación que, dijo, afecta el sustento de miles de familias chihuahuenses.

“Hoy está en juego el sustento de miles de familias chihuahuenses. Por eso vamos a continuar en este entendido, de no dejarnos solos unos a otros”.

La nueva estrategia será operada a través del Grupo Estatal de Emergencia en Sanidad Animal, bajo tres ejes principales: información, coordinación y operación, con el objetivo de reforzar la prevención, detección y atención de casos.

Durante la reunión, la gobernadora presentó cinco nuevas parihuelas adquiridas para labores de fumigación en puntos donde ya se han detectado casos activos del gusano barrenador del ganado.

“El espíritu chihuahuense y sus valientes productores seremos vencedores, seremos ejemplo y pauta para todo el país”.

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada, y el jefe de Ganadería de la dependencia, Juan Carlos Flores, informaron que el plan contempla la distribución de medicamentos gratuitos para el hato ganadero y la instalación de un cerco sanitario en coordinación con asociaciones locales.

La estrategia también priorizará la capacitación y certificación CPA para contar con un médico veterinario especializado en cada municipio, además de la aplicación de compuestos preventivos en becerros recién nacidos de zonas focales y perifocales.

Asimismo, continuará la distribución de kits para detección oportuna, con el propósito de identificar posibles casos y activar protocolos de atención antes de que la plaga se propague.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, informó que se sumarán ajustes en corrales de preinspección e inspección en estaciones cuarentenarias, así como revisiones caninas al ganado.

También se gestionará la instalación de un mega centro de dispersión de mosca estéril, con capacidad para albergar hasta 500 millones de ejemplares, como parte de las acciones para contener la emergencia sanitaria.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, estas medidas forman parte de una inversión extraordinaria de 81 millones de pesos destinada al rubro epidemiológico en el campo, adicional a los 574.6 millones de pesos invertidos en sanidad dentro de la estrategia Cuenta Conmigo en el Campo.

Al cierre del encuentro, especialistas de la Secretaría de Desarrollo Rural llamaron a las y los productores a reportar cualquier caso sospechoso de gusano barrenador del ganado mediante la aplicación RuralApp, a fin de garantizar una atención pronta y reducir riesgos de propagación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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