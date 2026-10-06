Invita Cultura a cortometrajes y charlas para creadores en Ciudad Juárez

Las actividades forman parte del FICH 2026 y se realizarán en la Biblioteca Regional El Correo con entrada gratuita.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura invitó a la ciudadanía a participar en las actividades que el Festival Internacional del Estado de Chihuahua 2026 llevará a cabo en Ciudad Juárez, con exhibición de cortometrajes locales y charlas dirigidas a creadores.
La programación se desarrollará en la Biblioteca Regional “El Correo”, donde se proyectarán obras cinematográficas realizadas bajo la dirección de la fotógrafa Persia Campbell.
El primer cortometraje será “Con Vista al Río”, programado para el 14 de octubre a las 7:30 de la tarde, con entrada gratuita para el público.
La segunda proyección será “Los Años de Otto”, que se exhibirá el 15 de octubre a las 8:00 de la noche, también sin costo de acceso.
De acuerdo con la Secretaría de Cultura, ambas obras ofrecen una visión local sobre historias, memoria y familia, desde una perspectiva vinculada con la identidad fronteriza.
Como parte de las actividades para creadores, el sábado 17 de octubre se realizará la charla “Cómo hacer cine comercial y no morir en el intento”, a cargo del director y guionista Carlos Santos.
La actividad está programada a las 6:00 de la tarde en la misma biblioteca, donde Santos compartirá herramientas y experiencias relacionadas con la realización cinematográfica y el acercamiento del cine al público.
El FICH 2026 se celebra del 2 al 18 de octubre con una programación que incluye música, teatro y artes interdisciplinarias en Ciudad Juárez y Chihuahua capital.
La cartelera completa del festival está disponible a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura.
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