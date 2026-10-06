Invita Cultura a cortometrajes y charlas para creadores en Ciudad Juárez

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Las actividades forman parte del FICH 2026 y se realizarán en la Biblioteca Regional El Correo con entrada gratuita.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura invitó a la ciudadanía a participar en las actividades que el Festival Internacional del Estado de Chihuahua 2026 llevará a cabo en Ciudad Juárez, con exhibición de cortometrajes locales y charlas dirigidas a creadores.

La programación se desarrollará en la Biblioteca Regional “El Correo”, donde se proyectarán obras cinematográficas realizadas bajo la dirección de la fotógrafa Persia Campbell.

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El primer cortometraje será “Con Vista al Río”, programado para el 14 de octubre a las 7:30 de la tarde, con entrada gratuita para el público.

La segunda proyección será “Los Años de Otto”, que se exhibirá el 15 de octubre a las 8:00 de la noche, también sin costo de acceso.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, ambas obras ofrecen una visión local sobre historias, memoria y familia, desde una perspectiva vinculada con la identidad fronteriza.

Como parte de las actividades para creadores, el sábado 17 de octubre se realizará la charla “Cómo hacer cine comercial y no morir en el intento”, a cargo del director y guionista Carlos Santos.

La actividad está programada a las 6:00 de la tarde en la misma biblioteca, donde Santos compartirá herramientas y experiencias relacionadas con la realización cinematográfica y el acercamiento del cine al público.

El FICH 2026 se celebra del 2 al 18 de octubre con una programación que incluye música, teatro y artes interdisciplinarias en Ciudad Juárez y Chihuahua capital.

La cartelera completa del festival está disponible a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura.

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