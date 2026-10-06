Fortalece Ciudad Juárez turismo de salud con nuevos sellos de calidad

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La Secretaría de Turismo implementa 11 nuevos distintivos especializados para empresas del sector médico y de bienestar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo, en coordinación con el Clúster de Salud y Turismo Médico de Ciudad Juárez, implementa 11 nuevos Sellos Especializados en Turismo de Salud dirigidos a empresas del sector.

En el proyecto participan también el Municipio de Juárez y el Centro de Investigación en Creatividad, Innovación y Competitividad, con el objetivo de fortalecer los estándares de calidad en servicios vinculados con este segmento turístico.

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Los distintivos reconocen a empresas que adoptan procesos orientados a mejorar la atención de mercados turísticos especializados, además de permitir la identificación de áreas de cumplimiento y oportunidades de mejora.

De acuerdo con la información difundida, los sellos están dirigidos a empresas relacionadas con el turismo de bienestar y salud, entre ellas clínicas dentales, consultorios médicos, spas, medicina bariátrica, rehabilitación física y hospedaje.

La estrategia busca fortalecer la posición de Ciudad Juárez dentro del turismo de salud, un sector que combina servicios médicos, atención especializada, infraestructura hotelera y conectividad fronteriza.

En 2024 se incorporaron las primeras nueve empresas de Ciudad Juárez a este esquema de sellos especializados, como parte de una etapa inicial de implementación.

Con las 11 empresas que se suman este año, Chihuahua alcanzará un total de 30 sellos implementados en negocios del segmento de salud y bienestar.

La Secretaría de Turismo señaló que estos distintivos contribuyen a ordenar y profesionalizar la oferta del sector, además de brindar mayores elementos de confianza a quienes buscan servicios médicos o de bienestar en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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