Invita Estado a donar leche materna para apoyar a bebés hospitalizados

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El Banco de Leche del Hospital de la Mujer recolecta, procesa y distribuye leche humana para bebés prematuros y recién nacidos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, invitó a madres en periodo de lactancia a convertirse en donadoras de leche materna para apoyar a bebés prematuros y recién nacidos hospitalizados.

El Banco de Leche, ubicado en el Hospital de la Mujer, es el centro especializado encargado de recolectar, conservar, procesar y distribuir leche humana a bebés que reciben atención en el Hospital de la Mujer y en el Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez.

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Erika Cabral de Anda, química responsable del Banco de Leche, informó que el primer paso consiste en la selección de las donantes, quienes deben cumplir con criterios médicos y de seguridad.

Entre los requisitos se encuentra estar en periodo de lactancia, no padecer alguna enfermedad, no haber recibido transfusiones de sangre en los últimos cinco años y que el último tatuaje se haya realizado hace más de un año.

Las mujeres interesadas deben acudir al hospital con ocho horas de ayuno para realizarse estudios médicos, además de integrar su historial clínico y nutricional.

Como parte del proceso, las donantes reciben capacitación sobre la forma correcta de extraer, almacenar y trasladar la leche, a fin de evitar contaminación durante su manejo.

También deben firmar un consentimiento informado de donación, antes de que la leche pase a las etapas de revisión, clasificación y procesamiento.

Una vez recibida, la leche se somete a un análisis sensorial para verificar color, olor y acidez, además de descartar posibles signos de contaminación.

Posteriormente, se determinan sus kilocalorías para clasificarla de acuerdo con sus características nutricionales, antes de pasar al proceso de pasteurización y análisis microbiológico.

Finalmente, la leche se resguarda y entra a una etapa de dosificación, en la que una nutrióloga, en coordinación con un pediatra, determina la cantidad que recibirá cada bebé.

Las mujeres interesadas en convertirse en donadoras pueden acudir al Hospital de la Mujer o comunicarse al teléfono (629) 3300, extensión 54385, para resolver dudas y agendar una cita.

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