Podría inscribirse De la Peña en la interna del PAN rumbo a 2027

Publicidad - LB2 -

El secretario general de Gobierno dejó abierta la posibilidad tras ser descartado por el PRI para una candidatura.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, no descartó la posibilidad de inscribirse en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) para contender por un cargo de elección popular en 2027, luego de que su nombre fuera excluido de las consideraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De la Peña Grajeda, con trayectoria política vinculada históricamente al PRI, señaló que el PAN ha manifestado apertura para recibir perfiles ciudadanos de cara al próximo proceso electoral, lo que abre una ventana de oportunidad para evaluar una eventual participación bajo esas siglas.

- Publicidad - HP1

La posibilidad surge días después de que el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, descartara públicamente al actual funcionario estatal como una opción para una candidatura futura dentro del tricolor, lo que reconfiguró el escenario político del secretario general de Gobierno.

El funcionario estatal puntualizó que, por ahora, su prioridad es continuar con su labor al frente de la Secretaría General de Gobierno, en coordinación con la gobernadora Maru Campos, y que será hasta el transcurso de 2026 cuando defina si participa formalmente en el proceso electoral de 2027.

El eventual movimiento de De la Peña Grajeda se inscribe en un contexto de reacomodos políticos rumbo a la sucesión electoral, donde los partidos buscan ampliar su base de perfiles ante un escenario competitivo en el estado de Chihuahua.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.