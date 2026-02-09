Plantea Elizabeth Guzmán garantizar en Chihuahua derechos constitucionales como la pensión universal

Publicidad - LB2 -

La diputada de Morena señala rezagos en la aplicación efectiva de derechos para personas con discapacidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, la diputada local de Morena, Elizabeth Guzmán Argueta, afirmó que en Chihuahua persisten rezagos en la garantía efectiva de derechos ya reconocidos en la Constitución, entre ellos la pensión universal para personas con discapacidad, que actualmente excluye a personas de entre 30 y 64 años.

El posicionamiento se realizó durante la Reunión de la Mesa Directiva de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, celebrada en el Museo de la Revolución en la Frontera, Ex Aduana de Ciudad Juárez, sede que la legisladora destacó por su carga histórica y social, al tratarse de una ciudad fronteriza marcada por el trabajo, la movilidad humana y el intercambio económico.

Guzmán Argueta subrayó que el aniversario de la Constitución no debe reducirse a una fecha conmemorativa, sino entenderse como un recordatorio del pacto social que dio origen a un marco jurídico orientado a defender al pueblo y poner límites al poder. En ese sentido, señaló que la Constitución de 1917 fue transformadora al vincular la libertad con la justicia social, un espíritu que, dijo, se debilitó durante el periodo neoliberal, cuando los derechos permanecieron en el texto constitucional, pero dejaron de cumplirse en la práctica.

La diputada sostuvo que a partir de 2018 se inició un proceso de recuperación del contenido social de la Constitución, al convertir los programas sociales en derechos constitucionales, una ruta que, aseguró, se mantiene en la actual administración federal.

“Existen derechos que ya están reconocidos en la Constitución, pero no se garantizan plenamente en los hechos, como la pensión universal para personas con discapacidad, que sigue dejando fuera a personas de entre 30 y 64 años”, expresó.

Finalmente, Guzmán Argueta afirmó que desde el Congreso del Estado se ha solicitado de manera recurrente la asignación de recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos para garantizar este derecho, y señaló que dichas propuestas han sido rechazadas de forma reiterada por las bancadas del PRIAN, lo que, dijo, mantiene una brecha entre el marco constitucional y su aplicación real en Chihuahua.

