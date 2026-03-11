Pide diputada compromiso legislativo para mejorar el transporte público en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Joss Vega lamentó que una legisladora abandonara reunión informativa con el secretario general de Gobierno.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Joss Vega Vargas, presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana del Congreso del Estado, señaló que las mejoras al transporte público en Chihuahua requieren del compromiso y la participación de todas y todos los legisladores.

Las declaraciones se dieron tras una reunión informativa de la comisión con el secretario general de Gobierno, Santiago De La Peña, en la que se abordaron diversos temas relacionados con el sistema de transporte en la entidad.

Durante el encuentro, la legisladora lamentó que la diputada Magdalena Rentería, secretaria de la comisión y quien había solicitado la reunión, abandonara el recinto mientras el funcionario estatal respondía a los cuestionamientos de los integrantes del órgano legislativo.

“Sí, el trabajo principal de las y los diputados es poder representar a toda la gente de nuestros Distritos, pero también es venir a sentarte aquí en el Congreso, no nada más en el Pleno, sino en las mesas técnicas, en las Comisiones”.

Vega Vargas recordó que cuando desde Morena se ha solicitado revisar la situación del transporte público en Ciudad Juárez, dichas peticiones han sido atendidas, aunque señaló que la legisladora que promovió la reunión tampoco ha asistido en algunas de esas ocasiones.

Durante la sesión, el secretario general de Gobierno expuso avances en el sistema de transporte durante la actual administración estatal, entre ellos la puesta en operación de las tres líneas del sistema Juárez Bus con 104 unidades, así como la renovación de 40 camiones del BRT en la ciudad de Chihuahua.

“Seamos parte de la solución”.

Finalmente, la diputada adelantó que la próxima semana la comisión discutirá 13 iniciativas en materia de seguridad vial, las cuales fueron analizadas previamente en 10 mesas técnicas con la participación de especialistas, con el objetivo de avanzar en la armonización de normas relacionadas con movilidad y seguridad en las vías públicas.

