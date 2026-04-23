Participa Chihuahua en Hannover Messe 2026 con agenda de inversión e innovación

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Delegación estatal concreta más de 80 encuentros con empresas y organismos internacionales en Alemania.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – La delegación de Chihuahua que participa en la feria industrial Hannover Messe 2026, en Alemania, sostuvo una agenda activa de reuniones y foros estratégicos orientados a la atracción de inversión y el fortalecimiento de vínculos tecnológicos.

Durante los primeros días del evento, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) informó que se concretaron más de 30 reuniones previamente programadas, además de más de 50 encuentros tipo “walk-in” con representantes de diversas empresas internacionales.

“Se concretaron más de 30 reuniones previamente programadas y más de 50 encuentros tipo walk-in”, informó la dependencia estatal.

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Como parte de la agenda internacional, la delegación sostuvo acercamientos con autoridades del estado alemán de Baden-Württemberg, así como participación en un seminario de inversión realizado en la Embajada de México en Berlín, al que asistieron más de 60 empresas.

Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con directivos de Germany Trade & Invest (GTAI), además de encuentros con representantes de organismos internacionales como Jetro, de Japón, y delegaciones de Noruega.

“Estas acciones permitieron generar y fortalecer vínculos con compañías de alto potencial en sectores prioritarios para Chihuahua”, destacó la SIDE.

En el ámbito técnico, los representantes de Chihuahua participaron en foros especializados en inteligencia artificial aplicada a la industria, automatización avanzada, digitalización de procesos y sistemas energéticos sostenibles.

Los sectores estratégicos promovidos incluyen el automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos y eléctrico-electrónico, además de áreas emergentes como la inteligencia artificial y la automatización industrial.

La Hannover Messe 2026 se realiza del 20 al 24 de abril en la ciudad de Hannover y reúne a más de 4 mil empresas y cerca de 130 mil tomadores de decisiones provenientes de alrededor de 150 países, consolidándose como uno de los principales escaparates globales de la transformación industrial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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