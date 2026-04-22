Pone en marcha Estado sistema geográfico con datos de todo Chihuahua

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Plataforma integra información de servicios, infraestructura y territorio para consulta pública.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado presentó el Sistema de Información Geográfica del Estado de Chihuahua (Sigech), una plataforma digital que concentra datos territoriales de los 67 municipios, con el objetivo de fortalecer la planeación y la toma de decisiones.

La herramienta reúne información sobre servicios públicos, catastro, seguridad, salud, educación, infraestructura, zonas de riesgo, vegetación, cuerpos de agua y comunidades indígenas, entre otros rubros relevantes para el desarrollo estatal.

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El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez, explicó que el sistema evolucionó de un visor cartográfico a una plataforma integral de información geográfica, ampliando sus capacidades para el análisis y gestión de datos.

Actualmente, el Sigech cuenta con 38 instituciones usuarias, entre ellas dependencias estatales y federales, así como organismos como el Inegi, el Registro Público de la Propiedad y la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Estas instancias han generado mil 857 capas de información, con la posibilidad de seguir integrando nuevos datos y relacionarlos con distintas bases, lo que permite un análisis más detallado del territorio.

Además, la plataforma incorpora elementos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, con el fin de impulsar estudios que incluyan perspectiva de género y atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

El sistema es de carácter público y busca facilitar el acceso a información geográfica y cartográfica para apoyar proyectos en áreas como educación, desarrollo urbano, salud y transporte, entre otros sectores estratégicos.

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